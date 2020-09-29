На электросамокаты в России потребуются водительские права

Для управления мощными электросамокатами понадобятся водительские права категории М Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Российские водители электросамокатов мощностью более 250 ватт должны иметь права категории М. В МВД РФ пояснили, что они приравнены к мопедам.

«Из ответа полиции следует, что электросамокат с двигателем мощнее 250 ватт считается мопедом. Поскольку мопед — механическое транспортное средство, то для управления им гражданин должен иметь права категории М», — пишет «Коммерсант». Если владелец мощного электросамоката нарушил ПДД, то его могут оштрафовать как обычного водителя, а само средство передвижения эвакуируют на штрафстоянку. Но если электросамокат не обладает мощностью 250 ватт, то человек управляющий им, считается пешеходом.

Ранее Минтранспорта России предложило ввести новые дорожные правила, которые включают особую категорию участников движения со средствами индивидуальной мобильности. Владельцев электросамокатов, моноколес, гироскутеров, роликовых коньков, скейтбордов и сигвеев предлагают перестать считать пешеходами, пишет агентство Nation News.