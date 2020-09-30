Из ФНБ стоит брать больше денег, отметил Владимир Косой Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Решение властей России закрывать дефицит в бюджете за счет средств из Фонда национального благосостояния (ФНБ) правильное, однако недостаточно решительное. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился президент Центра экономики инфраструктуры Владимир Косой.

Ранее сообщалось, что Госдума приняла закон о ряде изменений в бюджетное правило на 2021 год. Среди прочего значится, что правительство России сможет использовать средств ФНБ для закрытия дефицита бюджета в пределах 1% ВВП.

«Решение властей вызвано второй волной коронавируса и ценами на нефть, которые у нас не блещут. Из-за этого нужно искать пути пополнения бюджета. И пополнение казны за счет ФНБ — позитивный момент. Другое дело, что предлагается закрывать этими средствами дефицит в рамках только 1%, это около триллиона рублей. Я, как и другие независимые экономисты, считаю, что из ФНБ надо растратить больше денег», — заявил URA.RU Косой.

Пополнение бюджета за счет ФНБ лучший вариант для будущего России, чем наполнение казны дешевыми рублями, отметил собеседник агентства. «Пополнение за счет ФНБ лучше, чем за счет девальвации. Та девальвация, которая происходит сейчас, позволит сбалансировать бюджет в ближайшее время. Однако это будет иметь отрицательные последствия для долгосрочного восстановления экономики», — заключил Косой.

О пополнении бюджета за счет девальвации ранее рассказывали и другие экономисты. В беседе с URA.RU эксперты заявляли, что властям РФ выгоден обвал рубля, чтобы наполнить с помощью этого казну и выполнять обязательства перед гражданами. Однако экономисты предупреждали, что такая политика приведет к обнищанию населения и взлету цен.