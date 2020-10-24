По словам Эрдогана, глава государства не должен демонстрировать такое отношение к мусульманам в своей стране Фото: Официальный сайт Президента России kremlin.ru

Турецкий президент Реджеп Эрдоган заявил, что французскому лидеру Эммануэлю Макрону нужно «лечить свою психику». Так он отреагировал на идею официального Парижа о создании «просвещенного ислама».

«Что не так у Макрона с исламом и мусульманами? То, что глава государства так относится к миллионам мусульман в своей стране — это в первую очередь потеря контроля над разумом. Он нуждается в лечении своей психики», — сказал Эрдоган во время выступления в городе Кайсери. Власти Франции осудили Эрдогана из-за жестких высказываний в адрес Макрона.

«Слова президента Эрдогана неприемлемы. Возмутительность и грубость — это не метод. Мы призываем Эрдогана изменить его политический курс, поскольку он опасен во всех отношениях», — цитирует представителя администрации французского лидера AFP. В связи с этим этим Париж принял решение отозвать посла из Турции. Дипломат возвращается во Францию для проведения консультаций. Кроме того, власти Франции отметили, что не получили слов соболезнования и поддержки от президента Турции после жестокого убийства учителя под Парижем.

16 октября беженец из Росии обезглавил учителя истории из средней школы. Макрон назвал случившееся терактом, подчеркнув, что погибший учил школьников свободе слова. Как выяснилось, учитель демонстрировал карикатуры на пророка Мухаммеда. Нападавший был застрелен полицией. В рамках расследования дела задержаны 11 человек, включая родственников нападавшего. После этого глава Франции сообщил о том, что 9 декабря представит обществу и парламенту проект закона о борьбе с сепаратизмом. В документе будут изложены меры по укреплению республиканских ценностей, особое внимание власти намерены уделить воспитанию и обучению детей. Макрон также выдвинул идею так называемого просвещённого ислама, который он намерен освободить от иностранного влияния, пишет News.ru