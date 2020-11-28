Какие изменения ждут россиян с 1 декабря. Часть льгот отменят, но пенсионерам дадут двойные выплаты

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Снежный город. Тюмень, остановка, автобусная остановка, люди в масках
В декабре окончится ряд мер поддержки россиян, введенных в пандемию коронавируса Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В декабре 2020 года окончится ряд некоторых мер поддержки россиян в пандемию коронавируса, изменится порядок выдачи больничных листов. Также некоторых граждан ожидают двойные пенсии.

Выплаты пособий и пенсий

Россиян, которые получают пенсию с 1 по 9 число, в декабре ждут двойные выплаты. Из-за особенностей начисления пенсий перед новогодними праздниками пожилым гражданам в декабре переведут также сумму за январь.

С 1 декабря государство будет информировать россиян о положенных им мерах социальной поддержки. Теперь граждане будут получать уведомления в любом удобном формате. Например, через личных кабинет на портале госуслуг или по телефону, напомнил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.

Налоги, имущество и квартплата

1 декабря истекает срок оплаты налога на имущество, землю и транспорт физических лиц. Это касается собственников земельных участков, квартир, домов, комнат, гаражей и прочих объектов капитального строительства. Транспортный налог оплачивается не только за автомобиль, но и за другие транспортные средства.

31 декабря заканчивается мораторий, который ограничивал арест имущества должников и их посещение судебными приставами в целях взыскания долга и описи имущества. Также в конце года закачивается запрет на начисление пеней и штрафов, отключения коммунальных услуг за просрочку или неполную оплату услуг ЖКХ. Эти меры были введены из-за пандемии коронавируса.

29 декабря вступят в силу поправки о цифровом нотариате. Теперь россияне смогут проводить дистанционные сделки с участием нескольких нотариусов.

Электронные больничные и трудовые книжки

14 декабря вступит в силу приказ Минздрава, который разрешает выдавать больничный лист не только в бумажном, но и в электронном варианте. Для оформления электронного больничного потребуется письменное согласие пациента, паспорт и СНИЛС.

31 декабря истекает срок подачи работниками заявления о ведении электронной трудовой книжки или ее сохранения в бумажном виде. Те, кто не подадут заявление до 31 декабря, смогут это сделать в любое время, указано на сайте Госдумы.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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