Приставы пообещали не изымать имущество россиян во время пандемии

В ФССП пообещали не описывать личное имущество должников до конца года Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Из-за пандемии судебные приставы не будут описывать имущество должников до конца года. Об этом заявил директор Федеральной службы судебных приставов России Дмитрий Аристов.

«Судебными приставами не будут применяться меры принудительного исполнения, связанные с осмотром движимого имущества должника, наложением на указанное имущество ареста, а также его изъятием и передачей. За исключением принадлежащих должнику-гражданину транспортных средств», — рассказал ТАСС Аристов. Эти меры не будут применяться до 31 декабря включительно.

По словам Аристова, в пандемию были минимизированы выходы судебных приставов по адресам должников, а принудительное исполнение было переведено в дистанционный формат. Однако, несмотря на ситуацию с COVID, приставы будут продолжать разыскивать должников.

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