В Shell объяснили, как выявить недолив бензина на АЗС

Автовладелец может проверить объем розданного топлива на заправке при помощи специального мерника. Об этом журналистам рассказал директор по развитию и операционному управлению сети АЗС Shell в России Виталий Маслов.
«Говоря про недолив, на каждой АЗС, не только нашей, должен быть поверенный мерник. Если клиент хочет проверить, он может попросить и ему нальют мерник с любого пистолета, и объем розданного топлива на колонке должен совпадать с тем, что находится в мернике. Такие случаи бывают», — приводит РИА «Новости» слова Маслова.
Также собеседник агентства прокомментировал мнение, что бензин Аи-92 безопаснее в силу отсутствия большого количества присадок, которые вредны для автомобиля. Эксперт посоветовал водителям следовать рекомендациям автопроизводителей. И если для конкретной машины рекомендуют использовать бензин с октановым числом не ниже 95, следует заливать именного его.
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