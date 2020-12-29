Как за один день решилась судьба отца Сергия

Судьба опального экс-монаха решается в Басманном суде Москвы пресс-служба Басманного суда

статья из сюжета Дело отца Сергия

Задержанного силовиками за склонение детей к суициду экс-монаха Сергия (Романова) на два месяца арестовал Басманный суд Москвы. Следователи запросили для опального священника такую меру пресечения для работы над делом, и суд удовлетворил ходатайство.

Возле здания суда собрались сторонники опального священника — два десятка человек — с иконами и плакатами. «Отец Сергий, мы с тобой!» — скандировали они.

Сторонники Сергия устроили пикет у здания Басманного суда Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Сергия задержали ночью 29 декабря на территории Среднеуральского монастыря, который он незаконно удерживал на протяжении 2020 года. Ему предъявлено обвинение в склонении несовершеннолетних к суициду: он призывал своих сторонников, в числе которых есть и дети, «умереть за Россию». Скандальный ролик попросил проверить свердловский детский омбудсмен Игорь Мороков. Уголовное дело возбуждено по части третьей 110.1 УК РФ. Также расстриге вменяются уголовные статьи «Воспрепятствование богослужению» и «Самоуправство». Сам бывший схиигумен вину не признает. По оценке адвоката Сергея Колосовского, экс-схимонаху грозит от четырех до десяти лет лишения свободы.

Религиовед Роман Силантьев предположил, что Сергий начнет сотрудничать с властями. «Он же опытный уголовник и понимает, что уже поздно шантажировать, что сейчас любая попытка суицида [кого-то из сторонников Сергия] резко надбавит несколько лет к сроку. Как человек хитрый и опытный, будет сотрудничать со следствием и всех сдаст», — отметил эксперт. Он напомнил, что до пострига в монахи Сергий отбывал наказание за убийство.

Бывшая сторонница экс-монаха депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская, которая ранее неоднократно приезжала в Среднеуральский женский монастырь, заявила об опасности его проповедей для людей. «То, что я видела — умереть за Россию, все дела, — это страшно и очень опасно. Люди пытаются найти в церкви правильные способы веры, а слышат такие проповеди. Мне жалко людей, которым морочат голову», — заявила Поклонская.

Близкий сподвижник Сергия Всеволод Могучев, фактически выполнявший роль его пресс-секретаря, также задержан полицией. Его доставили в Ленинский суд Екатеринбурга для административного производства по статье 19.3 КоАП РФ («Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции»). Из здания суда Могучев был госпитализирован на скорой в ЦГКБ №23 с черепно-мозговой травмой.

Между тем, силовики свернули операцию в Среднеуральском женском монастыре, на территорию которого зашли в ночь с 28 на 29 декабря. В обители продолжают находиться несколько росгвардейцев. Монастырь по-прежнему занимают сторонники Сергия.

Помимо сотрудников полиции и Росгвардии в монастырь, где собрались несколько сотен последователей Сергия, приезжала делегация Екатеринбургской епархии во главе с руководителем отдела социального служения протоиерем Евгением Попиченко. Однако представителей РПЦ внутрь обители не пустили. Паства Сергия вела себя агрессивно по отношению к прибывшим, в том числе, уполномоченному по правам человека в Свердловской области Татьяне Мерзляковой, детскому омбудсмену Игорю Морокову, представителям СМИ.

За свои проповеди Сергий был лишен сана, а затем отлучен от Русской православной церкви Фото: Среднеуральский женский монастырь © URA.RU

Основатель Среднеуральского монастыря приобрел скандальную известность после того, как в проповедях на YouTube обвинил власти, что под прикрытием пандемии коронавируса они пытаются загнать россиян в «электронный лагерь сатаны». Кроме того, Сергий требовал от президента России Владимира Путина передать ему полномочия. Сначала опального священника лишили сана и отстранили от служения, а затем — отлучили от РПЦ.