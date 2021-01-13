Пульмонолог назвал особенности кашля при коронавирусе

Кашель при коронавирусе похож тот, который возникает у курильщиков по утрам. Однако при инфекции он наблюдается в течение всего дня. Об этом рассказал врач-пульмонолог Александр Карабиненко.
«При ковиде появляется надсадный сухой кашель, когда человек откашляться не может. Такой же кашель может быть у курильщика, который вынужден утром с трудом откашливаться. Правда, кашель курильщика только утром, а кашель при ковиде идет в течение всего дня», — рассказал пульмонолог в интервью радио Sputnik. По его словам, при заболевании сухой кашель сопровождается тяжелым дыханием, а голос становится сиплым и охрипшим.
Врач отметил, что наличие коронавирусной инфекции необходимо подтверждать лабораторно. Ставить диагноз только по этим признакам нельзя.
Ранее президент РФ Владимир Путин дал поручение начать со следующей недели вакцинировать от коронавируса всех россиян. Как уточнила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, Россия готова к массовой вакцинации граждан с 18 января.
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