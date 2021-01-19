В Госдуме нашли способ повысить зарплаты россиян

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Зарплата. Челябинск, зарплата, пять тысяч, конверт, серая зарплата, деньги, наличные, расчет, купюры, банкноты, бухгалтер, получка
Сергей Миронов предлагает не учитывать компенсационные выплаты при расчете зарплаты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Россиянам, получающим компенсационные выплаты, нужно повысить зарплату. С таким предложением выступил лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

«Мы предлагаем при сравнении заработной платы с „минималкой“ не учитывать в составе зарплаты все виды компенсационных выплат. После такого вычета работнику, получающему надбавки, должны будут повысить зарплату до уровня МРОТ», — приводит слова Миронова пресс-служба партии.

Депутат уточнил, что на сегодняшний день в составе зарплаты учитывается не только «чистый» оклад, но и различные доплаты и надбавки компенсационного характера. По мнению политика, это нельзя назвать справедливым.

По данным правительства РФ, около пяти миллионов россиян получают зарплату на уровне МРОТ. По Трудовому кодексу работодатели не имеют права платить меньше этого показателя. С 1 января МРОТ увеличен на 5,5% до 12 790 рублей, напоминает «Ридус».

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...