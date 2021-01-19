В Госдуме нашли способ повысить зарплаты россиян

Сергей Миронов предлагает не учитывать компенсационные выплаты при расчете зарплаты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Россиянам, получающим компенсационные выплаты, нужно повысить зарплату. С таким предложением выступил лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

«Мы предлагаем при сравнении заработной платы с „минималкой“ не учитывать в составе зарплаты все виды компенсационных выплат. После такого вычета работнику, получающему надбавки, должны будут повысить зарплату до уровня МРОТ», — приводит слова Миронова пресс-служба партии.

Депутат уточнил, что на сегодняшний день в составе зарплаты учитывается не только «чистый» оклад, но и различные доплаты и надбавки компенсационного характера. По мнению политика, это нельзя назвать справедливым.

По данным правительства РФ, около пяти миллионов россиян получают зарплату на уровне МРОТ. По Трудовому кодексу работодатели не имеют права платить меньше этого показателя. С 1 января МРОТ увеличен на 5,5% до 12 790 рублей, напоминает «Ридус».