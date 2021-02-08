Хозяин дома, где жил Навальный, обвинил журналистов РФ в обмане

Алексей навальный жил на арендованной вилле шесть недель Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Дело Алексея Навального

Хозяин дома, который сдавал в аренду виллу семье блогера Алексея Навального в Фрайбурге, обвинил журналистов из России в обмане. На репортеров мужчина решил подать заявление в полицию Германии.

Хозяина дома заявил телеканалу «Дождь», что снимавшие виллу журналисты «Вестей недели», в которой жилНавальный, выдали себя за туристов из Бельгии. Он отметил, что автор сюжета — корреспондент Анастасия Попопа при заселении использовала французскую фамилию Боурт. «Я не знал, что сдал дом российским журналистам, а те еще снимали меня скрытой камерой», — заявил владелец виллы. Мужчина также уточнил, что Навальный снимал жилье шесть недель, а не два месяца, как утверждается в репортаже «Вестей недели».

После того как владелец виллы узнал о выходе сюжета на российском телеканале, он решил обратиться в правоохранительные органы Германии. Какие именно претензии есть у арендатора жилья к российским журналистам, телеканал «Дождь» не уточняет.

Ранее «Вести Недели» показали дом в Германии, где жил Навальный. Судя по видео, вилла находится на небольшом возвышении, внутри есть бассейн и просторная гостиная с панорамными окнами.

Летом 2020 года во время перелета из Томска в Москву Навальному стало плохо, он впал в кому и был переправлен в немецкую клинику Charite. Европейские медики заявили, что в организме Навального нашли следы веществ из группы «Новичок». 17 января он вернулся в Россию, а позже за многократные нарушения испытательного срока по делу «Ив Роше» получил 3,5 года колонии. После ареста блогера вышел его фильм о дворце под Геленджиком. Утверждалось, что недвижимость имеет отношение к президенту РФ Владимиру Путину. Путин эти данные опроверг, а олигарх Аркадий Ротенберг заявил, что является бенефициаром объекта.