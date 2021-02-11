В Госдуме поддержали правительственный законопроект, позволяющий освобождать от ответственности представителей власти за коррупционные нарушения, совершенные «по вынуждающим обстоятельствам». Депутаты не только одобрили законопроект, но и предложили придать ему обратную силу.
Комитет Госдумы по местному самоуправлению, рассмотрев документ, предложил придать ему обратную силу, чтобы срок освобождения от ответственности начинался с 1 марта 2020 года. Они посчитали, что к «вынужденным обстоятельствам» относится пандемия коронавируса, из-за которой чиновники не могут вовремя подавать сведения о доходах и сообщать о конфликте интересов, пишет «Коммерсант».
Парламентарии отметили, что из-за того, что в пандемию многие органы власти закрыты или переведены на удаленную работу, «обязанность уведомить работодателя о невозможности исполнить требования законов с приложением документов, подтверждающих факт наступления обстоятельств непреодолимой силы, тоже может вызвать затруднение». «В сложившихся обстоятельствах при принятии этого законопроекта [необходимо] рассмотреть возможность придания ему обратной силы и распространить его действие на правоотношения, возникшие с 1 марта 2020 года», — считают депутаты.
Правительство в декабре прошлого года внесло в Госдуму законопроект об условии освобождения госслужащих от ответственности за коррупцию. В документе перечислены случаи, когда чиновники могут не нести ответственность за нарушение антикоррупционных запретов, ограничений и требований. В частности, под «независящими обстоятельствами» подразумевается ЧП и другие происшествия, которых «нельзя было ожидать, избежать или преодолеть».
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