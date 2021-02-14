Власти Приморского края случайно скопировали акцию Навального

Власти Приморского края запланировали запуск китайских фонариков Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Дело Алексея Навального

Власти Приморского края в честь Дня святого Валентина анонсировали акцию «Любовь сильнее страха», в рамках которой всем жителям Владивостока предлагают поучаствовать в «запуске фонариков». Данная акция по своему формату совпала с несогласованными мероприятиями сторонников блогера Алексея Навального.

«В рамках акции „Любовь сильнее страха“ планируется запуск фонариков», — говорится в анонсе, опубликованном в верифицированном Instagram-аккаунте правительства Приморского края. Акцию планируется провести в семи точках Владивостока.

Несанкционированные митинги в поддержку Навального прошли в некоторых городах страны 23 и 31 января. После суда над блогером 2 февраля, его сторонники заявили о прекращении всех акций до весны. Однако вскоре было анонсировано новое мероприятие на вечер 14 февраля.