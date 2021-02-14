Власти Приморского края случайно скопировали акцию Навального

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Ань Нгуен, основатель сети кафе вьетнамской кухни Vietmon (Вьетмон). Екатеринбург, освещение, интерьер, китайские фонарики, бумажные фонарики
Власти Приморского края запланировали запуск китайских фонариков Фото: Александр Мамаев © URA.RU
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Дело Алексея Навального

Власти Приморского края в честь Дня святого Валентина анонсировали акцию «Любовь сильнее страха», в рамках которой всем жителям Владивостока предлагают поучаствовать в «запуске фонариков». Данная акция по своему формату совпала с несогласованными мероприятиями сторонников блогера Алексея Навального.

«В рамках акции „Любовь сильнее страха“ планируется запуск фонариков», — говорится в анонсе, опубликованном в верифицированном Instagram-аккаунте правительства Приморского края. Акцию планируется провести в семи точках Владивостока.

Несанкционированные митинги в поддержку Навального прошли в некоторых городах страны 23 и 31 января. После суда над блогером 2 февраля, его сторонники заявили о прекращении всех акций до весны. Однако вскоре было анонсировано новое мероприятие на вечер 14 февраля.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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