Туристам в Кремле запретили пить алкоголь и танцевать

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Москва во время объявленного режима самоизоляции. Москва, красная лента, кремль, манежная площадь, троицкая башня кремля, москва
Правила посещения Кремля в Москве обновили впервые с 2012 года Фото:

Впервые с 2012 года Федеральная служба охраны (ФСО) обновила правила посещения Кремля в Москве. Новые требования вступают в силу 20 апреля. Согласно им, туристам будет запрещено петь, танцевать и распивать алкоголь.

«В Кремль можно проносить прозрачные пластиковые емкости с безалкогольными напитками — до одного литра либо другие прозрачные емкости — до 0,33 литра. А также продукты питания в прозрачной упаковке весом до одного килограмма», — пишет «Парламентская газета». Отмечается, что остальные вещи необходимо будет сдать в камеру хранения.

Также на территории Кремля будет запрещено запускать беспилотники, распивать алкоголь, петь, танцевать и играть на музыкальных инструментах. Кроме того в документе учтены нормы соблюдения санитарно-эпидемиологических правил.

По словам депутата Госдумы Анатолия Выборного, новые правила декларируют простоту и доступность посещения Кремля. «Совершенствуются правила доступа и инфраструктура для туристов, но вопросам обеспечения безопасности режимной территории должно уделяться особое внимание, они должны быть во главе угла», — сказал Выборный в интервью изданию.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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