Власти Крыма предупредили туристов о новых ограничениях

В леса Крыма также нельзя будет въезжать на автомобилях Фото: Дмитрий Николаев © URA.RU

На территории Республики Крым вступает в силу запрет на посещение лесов, в том числе и туристами. Об этом сообщил замначальника управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Крым Александр Козинец.

«В связи с установлением на территории республики сухой устойчивой ветряной погоды планируется в конце этого месяца ввести особый противопожарный режим. Например, запрет посещения лесов, ограничения въезда транспорта в лесные массивы, запрет на сжигание мусора, травы листвы. В этот период увеличиваются административные штрафы за нарушения требований пожарной безопасности», — слова представителя ведомства приводит Крымское информационное агентство.

В конце апреля Россия закрыла доступ в три района Черного моря для иностранных военных кораблей и государственных судов. Заперт коснулся побережья Крыма между Севастополем и Гурзуфом, участка у берегов Керченского полуострова в районе мыса Опук и участка около западного края полуострова. Кроме того, с 20 по 24 апреля были введены временные ограничения на полеты над частью Крыма и Черного моря.