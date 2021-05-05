Военный эксперт: зачем России новая военная база в Африке

Россия сможет обеспечить защиту от мирового терроризма в Африке Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ

Существует четыре причины для строительства военной базы РФ в Судане, одна из которых — объект станет дальним рубежом обороны России. Об этом заявил URA.RU военный эксперт Алексей Леонков.

Так эксперт отреагировал на сообщения издания Al Arabiya о том, что строительство объекта якобы было заморожено Суданом. Ранее посольство РФ в Судане на своей странице в Facebook опровергло сообщения о приостановке соглашения по созданию российской базы ВМФ в Красном море. Не подтвердил эти данные и представитель министерства иностранных дел Судана Аль Мансур Буляд.

«Россия — великая морская держава. У нас два океана и три моря, в которых у нас базируется флот. Флотилия в Каспийском море показала свою значимость, когда с помощью крылатых ракет „Калибр“ поражала объекты боевиков в Сирии», — привел пример Леонков, объясняя каким образом РФ сможет выполнять роль миротворца на новой территории. По его словам, Судан, вся Восточная и Центральная Африка страдают от международного терроризма, и это первая из причин для строительства базы МВФ на данной территории.

Второй повод — контроль за безопасностью и судоходством в акваториях Красного моря и Индийского океана. Эксперт напомнил, что раньше у России были военные объекты в Эфиопии и Йемене. Третье основание — база станет одной из точек обороны РФ на дальних рубежах. Последняя причина: возможность военного взаимодействия с дружественными России странами — Ираном и Индией.

В 2020 году президент России Владимир Путин принял предложение правительства по созданию базы ВМФ РФ на территории Судана. Она сможет принимать до четырех военных кораблей (включая корабли с атомной энергетической установкой) и 300 человек личного состава.