Школьницу выгнали из автобуса в Тверской области

В Тверской области водитель выгнал школьницу из автобуса. Произошла эта ситуация из-за того, что водителю не пришло уведомление об оплате проезда и он предположил, что ребенок проезд не оплатил. Об этом сообщает Baza.
«Подросток утверждает, что оплата прошла, но из-за отключений интернета в регионе водителю не пришло уведомление об оплате», — написано в материале. Также сообщается, что ребенок пытался прогрузить приложение банка, чтобы подтвердить оплату, но тоже не вышло.
Затем водитель в долгое время выкрикивал требования к подростку: либо предъявить билет, либо покинуть салон автобуса. После этого мужчина разбил мобильный телефон девочки, а затем, применяя физическую силу и нанося удары, вытолкнул подростка из транспорта.
Ребенок позвонил матери, которая потом нашла избитую дочь на остановке. По ее словам, у девочки была вырвана прядь волос, а также ее рвало. Медики диагностировали большое количество ушибов, ссадин, гематом и сотрясение мозга. Ребенок госпитализирован, а водитель задержан и свою вину не признал.
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