Школьницу выгнали из автобуса в Тверской области

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
У подростка, которого выгнал водитель автобуса, диагностировано сотрясение мозга, сообщает Baza
У подростка, которого выгнал водитель автобуса, диагностировано сотрясение мозга, сообщает Baza Фото:

В Тверской области водитель выгнал школьницу из автобуса. Произошла эта ситуация из-за того, что водителю не пришло уведомление об оплате проезда и он предположил, что ребенок проезд не оплатил. Об этом сообщает Baza.

«Подросток утверждает, что оплата прошла, но из-за отключений интернета в регионе водителю не пришло уведомление об оплате», — написано в материале. Также сообщается, что ребенок пытался прогрузить приложение банка, чтобы подтвердить оплату, но тоже не вышло.

Затем водитель в долгое время выкрикивал требования к подростку: либо предъявить билет, либо покинуть салон автобуса. После этого мужчина разбил мобильный телефон девочки, а затем, применяя физическую силу и нанося удары, вытолкнул подростка из транспорта.

Ребенок позвонил матери, которая потом нашла избитую дочь на остановке. По ее словам, у девочки была вырвана прядь волос, а также ее рвало. Медики диагностировали большое количество ушибов, ссадин, гематом и сотрясение мозга. Ребенок госпитализирован, а водитель задержан и свою вину не признал.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тверской области водитель выгнал школьницу из автобуса. Произошла эта ситуация из-за того, что водителю не пришло уведомление об оплате проезда и он предположил, что ребенок проезд не оплатил. Об этом сообщает Baza. «Подросток утверждает, что оплата прошла, но из-за отключений интернета в регионе водителю не пришло уведомление об оплате», — написано в материале. Также сообщается, что ребенок пытался прогрузить приложение банка, чтобы подтвердить оплату, но тоже не вышло. Затем водитель в долгое время выкрикивал требования к подростку: либо предъявить билет, либо покинуть салон автобуса. После этого мужчина разбил мобильный телефон девочки, а затем, применяя физическую силу и нанося удары, вытолкнул подростка из транспорта. Ребенок позвонил матери, которая потом нашла избитую дочь на остановке. По ее словам, у девочки была вырвана прядь волос, а также ее рвало. Медики диагностировали большое количество ушибов, ссадин, гематом и сотрясение мозга. Ребенок госпитализирован, а водитель задержан и свою вину не признал.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...