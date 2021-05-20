Правительство приняло решение о налоговых льготах на пенсии

Правительство РФ не поддержало законопроект о вычете по НДФЛ для граждан со взносами на негосударственное пенсионное обеспечение. Кабмин заключил, что это увеличит количество «выпадающих» доходов субъектов РФ.
«(Предлагаемая инициатива) приведет к увеличению выпадающих доходов бюджетов субъектов РФ и муниципальных образований, за счет средств которых также осуществляется социальная поддержка отдельных категорий граждан. Правительство РФ не поддерживает законопроект», — цитирует заключение правительства РФ «Интерфакс».
Законопроект, внесенный главой думского комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым, предлагал создать отдельный социальный налоговый вычет по негосударственному пенсионному обеспечению. Предельная сумма, которую мог вернуть гражданин, ограничивалась 400 тысячами рублей. Кроме того, от НДФЛ освобождались пенсии от негосударственных пенсионных фондов, выплачиваемые в пользу членов семьи или близких родственников.
Недавно в ПФП рассказали, что государство уменьшит размер субсидий на поддержку самостоятельного накопления гражданами пенсионных средств. Эту программу вскоре планируют завершить. Сумма сейчас сумма субсидий приблизилась к историческому минимуму — три миллиарда рублей, отмечает телеканал 360.
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