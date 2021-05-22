Медведев оправдался за слова об обязательной вакцинации

Зампредседателя Совбеза РФ, экс-президент и бывший премьер-министр страны Дмитрий Медведев пояснил свои слова о том, что иногда в государственных интересах защиты населения допустима обязательная вакцинация.
«Мною было сказано, что вакцинация в нашей стране имеет добровольный характер», — написал Медведев в своем Facebook. Экс-президент РФ также отметил, что в некоторых случаях при большой общественной опасности развития эпидемии государства вводят обязательную вакцинацию.
По словам Медведева, для введения обязательной вакцинации требуется отдельное законодательное постановление властей. «Добровольная вакцинация от COVID дает шанс РФ выработать коллективный иммунитет. Однако ее медленное продвижение грозит новыми волнами заболеваемости», — подытожил он.
Ранее бывший премьер-министр допустил появление обязательной вакцинации в России. По словам Медведева, иногда, в интересах защиты населения, такого рода решения могут носить и общеобязательный характер, передает RT.
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