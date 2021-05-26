В России изменили порядок оформления туристических виз

Иностранным туристам будет проще оформить визу в Россию Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Оформить туристическую визу в России иностранным гражданам теперь можно на основании бронирования места в гостинице или другом месте размещения. Соответствующую поправку в закон «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» подписал президент РФ Владимир Путин.

«Упрощается порядок оформления виз для иностранных граждан, въезжающих в Российскую Федерацию в качестве туристов, путем установления возможности оформления туристической визы на основании подтверждения о бронировании места в гостинице или ином средстве размещения, сведения о которых содержатся в едином перечне классифицированных гостиниц, горнолыжных трасс, пляжей», — указано в документе. Также поправка предусматривает увеличение с одного до шести месяцев срока, на который выдается туристическая виза.

Упростить процесс выдачи виз предложило российское правительство. В кабмине считают, что такая мера может поспособствовать развитию туристической отрасли в стране, пишет агентство Nation News.

Ранее турэксперты в разговоре с URA.RU сообщали, что после улучшения эпидемиологической ситуации туристические страны будут разными способами привлекать российских путешественников. Например, дотационными рейсами или различными акциями.