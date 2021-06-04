Автоэксперт рассказал об опасности некоторых АЗС в России

Несетевые заправки на трассах могу представлять опасность для автомобиля. Часто на них торгуют некачественным бензином. Об этом заявил технический директор сети автосалонов Fresh Auto Максим Рязанов.
«В случае заправки низкосортным топливом дорогого современного автомобиля может выйти из строя двигатель или топливная система», — цитирует Рязанова «Прайм».
По словам эксперта, проверить уровень заправки можно по наличию официального сайт. Он отметил, что АЗС, отсутствующие в информационном поле, имеют более низкий уровень обслуживания и выручки. Поэтому даже в случае решения суда в пользу собственника пострадавшего авто компенсацию могут не выплатить.
Ранее Российский топливный союз (РТС) направил вице-премьеру РФ Александру Новаку документ, в котором предупредил о риске дефицита бензина и росте цен на топливо. Правительство РФ обсуждает возможное ограничение экспорта нефтепродуктов. По мнению властей, это поможет не допустить скачка цен, информирует Nation News.
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