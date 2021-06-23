Мероприятие прошло на палубе ледокола в Обской губе Фото: пресс-служба губернатора ЯНАО

Уникальную встречу с молодежью провел губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов на палубе ледокола «Андрей Вилькицкий», который сейчас находится в акватории Обской губы. Об этом глава региона сообщил в своем официальном Instagram-аккаунте.

«Встретился с активной и талантливой молодежью на палубе ледокола „Андрей Вилькицкий“. Приехали 24 участника с Ямала, Ханты-Мансийского округа, Крыма, Санкт-Петербурга и Москвы», — написал губернатор. По словам Дмитрия Артюхова, встреча состоялась благодаря российскому обществу «Знание» и ПАО «Газпром нефть».

Глава региона отметил, что терминал «Ворота Арктики», ледокол и весь комплекс нефтедобычи Новопортовского месторождения — одни из самых технологичных в мире. «Сделаем такие встречи и на других наших промышленных объектах — в Бованенково, на Сабетте. Уверен, они будут востребованы у талантливой молодежи со всей страны», — пообещал губернатор.

В пресс-службе правительства ЯНАО уточнили, что место для общения было выбрано не случайно — темой беседы стало освоение Арктики и стратегическое значение северных территорий для России. Представители окружного правительства уточнили, что подобные встречи Российское общество «Знание» проводит в самых разных уголках страны, а в качестве лекторов выступают первые лица регионов и крупных компаний, ведущие деятели науки, культуры, искусства и спорта.

Ранее сообщалось, что губернатор Артюхов провел в Муравленко встречу с главами муниципалитетов. Глава региона обсудил подготовку к новому отопительному сезону, а также анонсировал ежегодный объезд Ямала.