В России выделят деньги на выплаты пенсионерам и борьбу с COVID. Список распоряжений правительства

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В правительстве распорядились о выплатах 10 тысяч рублей пенсионерам Фото:

Правительство направит деньги на единовременные выплаты пенсионерам, обновление автотранспорта Росприроднадзора и модернизацию библиотек. URA.RU собрало решения правительства по итогам заседания 3 сентября.

  • В этом году выделят деньги на единовременные выплаты пенсионерам в размере 10 тысяч рублей. На это направят 21,1 миллиарда рублей из бюджета правительства.
  • Принят проект о выделении в 2021 году средств Роспотребнадзору. Это позволит создать в регионах ПЦР-центры, центры секвенирования и комплекс лабораторий для проведения ускоренной диагностики инфекций, в том числе COVID-19, а также обеспечить дооснащение (переоснащение) центров гигиены и эпидемиологии, подразделений санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска через государственную границу.
  • Росприроднадзору в 2021 году выделят деньги на обновление парка транспорта, который износился. Также планируется обновить материально-техническое оснащение центров лабораторного анализа и технических измерений, подведомственных Росприроднадзору.
  • Правительство в 2021 году направит деньги Минкультуры на модернизацию 150 модельных библиотек в регионах и комплектование книжных фондов. Также финансово помогут не менее 30 детским театрам провести оснащение и обновление материально-технической базы.
  • У Росстата появятся новые полномочия. Предлагается закрепить за службой статистики полномочия по ведению реестра групп предприятий, определению состава и сроков предоставления юридическими лицами, указанными в реестре групп предприятий в качестве головных организаций, сведений об инвестиционной деятельности юридических лиц, входящих в группы предприятий.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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