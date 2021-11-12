В Удмуртии массово отравились школьники

Дети разных возрастов отравились в удмуртской школе Фото: Анна Майорова © URA.RU

В школе в селе Каракулино (Республика Удмуртия) произошло массовое отравление учащихся. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

«Возбуждено уголовное дело по факту массового отравления школьников в селе Каракулино Удмуртской Республики (ст. 236 УК РФ „Нарушение санитарно-эпидемиологических правил“)», — говорится в сообщении ведомства. Его передает ТАСС.

Отмечается также, что всего в учебном заведении обучается 650 детей, восемь из которых уже обратились за медицинской помощью. Учащихся уже перевели на дистанционное обучение после инцидента.

Дети начали жаловаться на плохое самочувствие вечером 11 ноября. Недомогание наблюдается у учащихся разных классов этой школы.