Госдума изменит схему выплат пособий в России

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, который позволит выявлять и вести учет россиян, нуждающихся в соцподдержке. Для этого будет использоваться Единая государственная информационная система социального обеспечения (ЕГИССО).
«Проект федерального закона… подготовлен в целях совершенствования законодательства об использовании сведений об имуществе, находящегося в собственности граждан, для предоставления мер социальной поддержки с учетом критериев нуждаемости», — говорится в пояснительной записке к законопроекту. Новый механизм позволит автоматически выявлять нуждающихся в помощи государства россиян.
Как утверждают авторы инициативы, сейчас уровень доходов граждан, находящихся за чертой бедности, определяется на основе статистики Росстата. Однако, по их словам, в ней зачастую оказывается неподтвержденная информация, которая записывается со слов граждан и может не отражать реального уровня бедности. Отмечается, что если законопроект вступит в силу, то данные о доходах россиян будут высчитываться ЕГИССО на основе статистики Пенсионного фонда России, Федеральной налоговой службой, МВД и Росреестра, передает «Национальная служба новостей».
Ранее в правительстве сообщили, что в ближайшее время будут реализованы новые комплексные меры поддержки граждан. По словам президента России Владимира Путина, в ближайшее время правительство выделит 41,5 трлн рублей на социальную поддержку россиян, пишет RT.
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