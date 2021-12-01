В США предрекли поражение Украины в войне с Россией

Украинские войска не готовы к противостоянию с Россией, заявил Бен Ходжес Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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Украина потерпит поражение в случае вооруженного конфликта с Россией. Такое мнение высказал бывший командующий войсками США в Европе генерал Бен Ходжес. По его словам, украинские военные не готовы к маневренной войне.

«Если украинцы нанесут россиянам такой урон, что они уйдут, это будет успехом. Однако для этого им потребуются сильная артиллерия, высокомобильные механизированные силы, способные быстро реагировать на российские удары с разных направлений. К сожалению, хотя украинские солдаты в последние годы проявили большое мужество, целеустремленность, они не подготовились и не готовы к маневренной войне», — цитирует Бена Ходжеса польское издание Gazeta.pl.

При этом генерал подчеркнул, что российские войска не смогут захватить всю территорию Украины. По его мнению, Москва «попытается расширить свои владения» на юг и юго-восток страны. Ходжес считает, что стратегическая цель России — показать Западу, что Украина «несостоявшееся государство», в которое не стоит вкладывать деньги и интеграцию с которым не следует углублять.

Ранее американские СМИ сообщили, что США предупредила своих союзников по НАТО о готовящемся вторжении войск РФ на Украину. По данным американской разведки, оно должно произойти в начале 2022 года, передает RT. Предполагается, что российские военные пересекут границу Украины со стороны Крыма и Беларуси. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что данная информация является вбросом и нужна, чтобы нагнетать напряжение, сообщает телеканал 360.