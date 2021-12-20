В свердловских школах блокируют текст о Путине под предлогом мата. Видео

20 декабря 2021 в 20:27 Размер текста - 17 +

Статью в Википедии о президенте РФ Владимире Путине блокируют провайдеры Фото: Владимир Андреев © URA.RU Учителя сразу нескольких школ Свердловской области пожаловались на блокировки статей Википедии в учебных заведениях. При запросе браузер уводит их на страницу со справочной информацией и матерными словами. Об этом URA.RU сообщили учителя двух свердловских школ. По словам учительницы одной из школ Екатеринбурга, при подготовке к уроку она планировала воспользоваться материалами из Википедии, чтобы посмотреть биографию президента РФ Владимира Путина. Сайт оказался недоступен, а вместо этого появилась страница со справочной информацией, объясняющей причины блокировки. При этом на странице также содержится список матерных и других запрещенных слов, которое агентство URA.RU не может публиковать по этическим соображениям и в рамках соблюдения законодательства. Список незаметен пользователю, если не выделять его курсором (на видео находится в самом низу страницы, однако в видео представлена только та часть, где обсценная лексика, а также запрещенные слова не видны). «В нашей школе работает фильтр на сайты. Заблокирована вся Википедия. Не открываются и многие другие сайты с учебными материалами», — рассказала учительница литературы школы в городе Красноуральск Свердловской области. Ситуация с блокировкой характерна не для всех учебных заведений региона. В общеобразовательной школе Новоуральска URA.RU не подтвердили информацию о блокировке Википедии. Доступна онлайн-энциклопедия и в школах других регионов. По словам технического эксперта компании НАГ Евгения Начуйченко, блокировки срабатывают на основании правил, называемых политиками. Эти правила содержат ключевые фразы — при их наличии страница будет заблокирована. «В скрытом тексте показано, на что именно правило сработало. Непонятно только, зачем все эти слова вынесли на страницу. Налицо — банальная техническая ошибка специалиста, который настраивал фильтрацию», — пояснил эксперт. В пресс-службе «Ростелекома» информацию о блокировке не подтвердили и попросили направить запрос в Минцифры РФ, где запрос корреспондента URA.RU был проигнорирован. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Учителя сразу нескольких школ Свердловской области пожаловались на блокировки статей Википедии в учебных заведениях. При запросе браузер уводит их на страницу со справочной информацией и матерными словами. Об этом URA.RU сообщили учителя двух свердловских школ. По словам учительницы одной из школ Екатеринбурга, при подготовке к уроку она планировала воспользоваться материалами из Википедии, чтобы посмотреть биографию президента РФ Владимира Путина. Сайт оказался недоступен, а вместо этого появилась страница со справочной информацией, объясняющей причины блокировки. При этом на странице также содержится список матерных и других запрещенных слов, которое агентство URA.RU не может публиковать по этическим соображениям и в рамках соблюдения законодательства. Список незаметен пользователю, если не выделять его курсором (на видео находится в самом низу страницы, однако в видео представлена только та часть, где обсценная лексика, а также запрещенные слова не видны). «В нашей школе работает фильтр на сайты. Заблокирована вся Википедия. Не открываются и многие другие сайты с учебными материалами», — рассказала учительница литературы школы в городе Красноуральск Свердловской области. Ситуация с блокировкой характерна не для всех учебных заведений региона. В общеобразовательной школе Новоуральска URA.RU не подтвердили информацию о блокировке Википедии. Доступна онлайн-энциклопедия и в школах других регионов. По словам технического эксперта компании НАГ Евгения Начуйченко, блокировки срабатывают на основании правил, называемых политиками. Эти правила содержат ключевые фразы — при их наличии страница будет заблокирована. «В скрытом тексте показано, на что именно правило сработало. Непонятно только, зачем все эти слова вынесли на страницу. Налицо — банальная техническая ошибка специалиста, который настраивал фильтрацию», — пояснил эксперт. В пресс-службе «Ростелекома» информацию о блокировке не подтвердили и попросили направить запрос в Минцифры РФ, где запрос корреспондента URA.RU был проигнорирован.