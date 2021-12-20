20 декабря 2021

Банки раскрыли новую схему обмана предпенсионеров

© Служба новостей «URA.RU»
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Мошенники обещают предпенсионерам выплаты за стаж Фото:

Телефонные мошенники стали под видом сотрудников ПФР, Минтруда, соцслужбы звонить россиянам предпенсионного возраста и обещать провести «выплаты» за накопленный трудовой стаж. Об этом сообщили в крупных российских банках.

«В преддверии Нового года число мошеннических атак на счета клиентов традиционно возрастает. В этом году преступники решили воздействовать и на людей предпенсионного возраста», — рассказал «Известиям» старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов. Он отметил, что злоумышленники входят в доверие к россиянам и просят уточнить номер банковской карты якобы для зачисления денег, а также продиктовать код из СМС.

Информацию подтвердили в Газпромбанке, в Почта Банке и «Зените». Отмечается, что мошенники называют номера законов и используют сложные бюрократические формулировки, чтобы запутать собеседника. В Центробанке сообщили, что знают о подобных схемах обмана россиян. Там порекомендовали никогда не сообщать свои персональные данные, информацию по банковским картам, пароли из СМС и секретные слова по телефону, а также не открывать подозрительные электронные письма или СМС с вложенными ссылками.

Ранее также сообщалось, что мошенники в России придумали новый способ для обмана россиян через интернет. В Сбербанке выделяют новый тренд на кибермошенничество, в котором злоумышленники заставляют жертв продавать свою недвижимость. Для решения проблем с мошенничеством Минцифры собираются ввести штрафы для сотовых операторов, которые принимают на себя звонки злоумышленников, а в ЦБ РФ предложили определить сумму, обязательную к возврату гражданам, пострадавшим от телефонных мошенников. В начале декабря URA.RU помогло остановить мошенников, которые обманывали пожилых граждан под видом электриков.

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Телефонные мошенники стали под видом сотрудников ПФР, Минтруда, соцслужбы звонить россиянам предпенсионного возраста и обещать провести «выплаты» за накопленный трудовой стаж. Об этом сообщили в крупных российских банках. «В преддверии Нового года число мошеннических атак на счета клиентов традиционно возрастает. В этом году преступники решили воздействовать и на людей предпенсионного возраста», — рассказал «Известиям» старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов. Он отметил, что злоумышленники входят в доверие к россиянам и просят уточнить номер банковской карты якобы для зачисления денег, а также продиктовать код из СМС. Информацию подтвердили в Газпромбанке, в Почта Банке и «Зените». Отмечается, что мошенники называют номера законов и используют сложные бюрократические формулировки, чтобы запутать собеседника. В Центробанке сообщили, что знают о подобных схемах обмана россиян. Там порекомендовали никогда не сообщать свои персональные данные, информацию по банковским картам, пароли из СМС и секретные слова по телефону, а также не открывать подозрительные электронные письма или СМС с вложенными ссылками. Ранее также сообщалось, что мошенники в России придумали новый способ для обмана россиян через интернет. В Сбербанке выделяют новый тренд на кибермошенничество, в котором злоумышленники заставляют жертв продавать свою недвижимость. Для решения проблем с мошенничеством Минцифры собираются ввести штрафы для сотовых операторов, которые принимают на себя звонки злоумышленников, а в ЦБ РФ предложили определить сумму, обязательную к возврату гражданам, пострадавшим от телефонных мошенников. В начале декабря URA.RU помогло остановить мошенников, которые обманывали пожилых граждан под видом электриков.
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