Банки раскрыли новую схему обмана предпенсионеров

21 декабря 2021 в 03:29 Размер текста - 17 +

Мошенники обещают предпенсионерам выплаты за стаж Фото: Владимир Андреев © URA.RU Телефонные мошенники стали под видом сотрудников ПФР, Минтруда, соцслужбы звонить россиянам предпенсионного возраста и обещать провести «выплаты» за накопленный трудовой стаж. Об этом сообщили в крупных российских банках. «В преддверии Нового года число мошеннических атак на счета клиентов традиционно возрастает. В этом году преступники решили воздействовать и на людей предпенсионного возраста», — рассказал «Известиям» старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов. Он отметил, что злоумышленники входят в доверие к россиянам и просят уточнить номер банковской карты якобы для зачисления денег, а также продиктовать код из СМС. Информацию подтвердили в Газпромбанке, в Почта Банке и «Зените». Отмечается, что мошенники называют номера законов и используют сложные бюрократические формулировки, чтобы запутать собеседника. В Центробанке сообщили, что знают о подобных схемах обмана россиян. Там порекомендовали никогда не сообщать свои персональные данные, информацию по банковским картам, пароли из СМС и секретные слова по телефону, а также не открывать подозрительные электронные письма или СМС с вложенными ссылками. Ранее также сообщалось, что мошенники в России придумали новый способ для обмана россиян через интернет. В Сбербанке выделяют новый тренд на кибермошенничество, в котором злоумышленники заставляют жертв продавать свою недвижимость. Для решения проблем с мошенничеством Минцифры собираются ввести штрафы для сотовых операторов, которые принимают на себя звонки злоумышленников, а в ЦБ РФ предложили определить сумму, обязательную к возврату гражданам, пострадавшим от телефонных мошенников. В начале декабря URA.RU помогло остановить мошенников, которые обманывали пожилых граждан под видом электриков. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Телефонные мошенники стали под видом сотрудников ПФР, Минтруда, соцслужбы звонить россиянам предпенсионного возраста и обещать провести «выплаты» за накопленный трудовой стаж. Об этом сообщили в крупных российских банках. «В преддверии Нового года число мошеннических атак на счета клиентов традиционно возрастает. В этом году преступники решили воздействовать и на людей предпенсионного возраста», — рассказал «Известиям» старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов. Он отметил, что злоумышленники входят в доверие к россиянам и просят уточнить номер банковской карты якобы для зачисления денег, а также продиктовать код из СМС. Информацию подтвердили в Газпромбанке, в Почта Банке и «Зените». Отмечается, что мошенники называют номера законов и используют сложные бюрократические формулировки, чтобы запутать собеседника. В Центробанке сообщили, что знают о подобных схемах обмана россиян. Там порекомендовали никогда не сообщать свои персональные данные, информацию по банковским картам, пароли из СМС и секретные слова по телефону, а также не открывать подозрительные электронные письма или СМС с вложенными ссылками. Ранее также сообщалось, что мошенники в России придумали новый способ для обмана россиян через интернет. В Сбербанке выделяют новый тренд на кибермошенничество, в котором злоумышленники заставляют жертв продавать свою недвижимость. Для решения проблем с мошенничеством Минцифры собираются ввести штрафы для сотовых операторов, которые принимают на себя звонки злоумышленников, а в ЦБ РФ предложили определить сумму, обязательную к возврату гражданам, пострадавшим от телефонных мошенников. В начале декабря URA.RU помогло остановить мошенников, которые обманывали пожилых граждан под видом электриков.