Россия увеличивает военный контингент в Казахстане

09 января 2022 в 07:55 Размер текста - 17 +

Десантники прилетели в Алматы в рамках миссии ОДКБ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Беспорядки в Казахстане Россия вновь направила в Казахстан военнослужащих и технику ВДВ в рамках миротворческой миссии Организации Договора коллективной безопасности. Об этом сообщает Минобороны РФ. «Продолжается переброска подразделений Ивановского соединения ВДВ и подразделений 45 отдельной бригады специального назначения ВДВ из состава российского миротворческого контингента миротворческих сил ОДКБ в Республику Казахстан», — сообщается на сайте ведомства. Созданная им группировка из более 70-ти самолетов круглосуточно перебрасывает военных. Отмечается, что подразделения ВДВ осуществляют перелет самолетами с аэродромов в Московской и Ивановской областях. Военных высаживают на аэродромы «Жетыген» и «Алматы». Это одна из многих групп российских миротворцев, приехавших в Казахстан в последние дни. Первые подразделения десантников из РФ прибыли в Казахстан вечером 6 января, еще девять самолетов прилетели 7 января. Появление военных связаны с беспорядками в стране, начавшиеся из-за резкого роста цен на сжиженный газ. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел режим чрезвычайной ситуации и попросил помощи у ОДКБ. По его данным, в стране могут действовать радикальные исламисты. В частности, о присутствии боевиков из Афганистана в стране заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. В Минобороны России ранее указали, что миротворцы не привлекаются к оперативно-боевым задачам. В числе их задач — охрана жизненно важных объектов и ключевых объектов инфраструктуры, передает Царьград. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Россия вновь направила в Казахстан военнослужащих и технику ВДВ в рамках миротворческой миссии Организации Договора коллективной безопасности. Об этом сообщает Минобороны РФ. «Продолжается переброска подразделений Ивановского соединения ВДВ и подразделений 45 отдельной бригады специального назначения ВДВ из состава российского миротворческого контингента миротворческих сил ОДКБ в Республику Казахстан», — сообщается на сайте ведомства. Созданная им группировка из более 70-ти самолетов круглосуточно перебрасывает военных. Отмечается, что подразделения ВДВ осуществляют перелет самолетами с аэродромов в Московской и Ивановской областях. Военных высаживают на аэродромы «Жетыген» и «Алматы». Это одна из многих групп российских миротворцев, приехавших в Казахстан в последние дни. Первые подразделения десантников из РФ прибыли в Казахстан вечером 6 января, еще девять самолетов прилетели 7 января. Появление военных связаны с беспорядками в стране, начавшиеся из-за резкого роста цен на сжиженный газ. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел режим чрезвычайной ситуации и попросил помощи у ОДКБ. По его данным, в стране могут действовать радикальные исламисты. В частности, о присутствии боевиков из Афганистана в стране заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. В Минобороны России ранее указали, что миротворцы не привлекаются к оперативно-боевым задачам. В числе их задач — охрана жизненно важных объектов и ключевых объектов инфраструктуры, передает Царьград.