В Курганской области поймали свердловского браконьера

В Шатровском районе Курганской области полицейские задержали местного жителя с приятелем из Свердловской области. Они незаконно охотились на косуль. Данная информация размещена 19 января на сайте областной прокуратуры.
«Полицейские задержали 31-летнего местного жителя и его 46-летнего приятеля из Свердловской области, которые, не имея разрешения на охоту, осуществили отстрел четырех косуль. По месту жительства подозреваемых полицейские обнаружили мешки с разделанными тушами, которые они успели вывезти с места происшествия», — указано в сообщении.
Факт незаконной охоты в конце 2021 года обнаружили сотрудники Ожогинского общедоступного охотничьего угодья. Ущерб от действий браконьеров оценивается в 160 тысяч рублей. Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок до пяти лет. На момент написания новости охотники находились под подпиской о невыезде.
Ранее в том же районе поймали челябинца, который незаконно охотился на лося. Ущерб от его действий оценили в 80 тысяч рублей.
В Шатровском районе Курганской области полицейские задержали местного жителя с приятелем из Свердловской области. Они незаконно охотились на косуль. Данная информация размещена 19 января на сайте областной прокуратуры. «Полицейские задержали 31-летнего местного жителя и его 46-летнего приятеля из Свердловской области, которые, не имея разрешения на охоту, осуществили отстрел четырех косуль. По месту жительства подозреваемых полицейские обнаружили мешки с разделанными тушами, которые они успели вывезти с места происшествия», — указано в сообщении. Факт незаконной охоты в конце 2021 года обнаружили сотрудники Ожогинского общедоступного охотничьего угодья. Ущерб от действий браконьеров оценивается в 160 тысяч рублей. Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок до пяти лет. На момент написания новости охотники находились под подпиской о невыезде. Ранее в том же районе поймали челябинца, который незаконно охотился на лося. Ущерб от его действий оценили в 80 тысяч рублей.