В Курганской области поймали свердловского браконьера

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Браконьеров обвиняют в незаконной охоте на четырех косуль Фото:

В Шатровском районе Курганской области полицейские задержали местного жителя с приятелем из Свердловской области. Они незаконно охотились на косуль. Данная информация размещена 19 января на сайте областной прокуратуры.

«Полицейские задержали 31-летнего местного жителя и его 46-летнего приятеля из Свердловской области, которые, не имея разрешения на охоту, осуществили отстрел четырех косуль. По месту жительства подозреваемых полицейские обнаружили мешки с разделанными тушами, которые они успели вывезти с места происшествия», — указано в сообщении.

Факт незаконной охоты в конце 2021 года обнаружили сотрудники Ожогинского общедоступного охотничьего угодья. Ущерб от действий браконьеров оценивается в 160 тысяч рублей. Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок до пяти лет. На момент написания новости охотники находились под подпиской о невыезде.

Ранее в том же районе поймали челябинца, который незаконно охотился на лося. Ущерб от его действий оценили в 80 тысяч рублей.

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В Шатровском районе Курганской области полицейские задержали местного жителя с приятелем из Свердловской области. Они незаконно охотились на косуль. Данная информация размещена 19 января на сайте областной прокуратуры. «Полицейские задержали 31-летнего местного жителя и его 46-летнего приятеля из Свердловской области, которые, не имея разрешения на охоту, осуществили отстрел четырех косуль. По месту жительства подозреваемых полицейские обнаружили мешки с разделанными тушами, которые они успели вывезти с места происшествия», — указано в сообщении. Факт незаконной охоты в конце 2021 года обнаружили сотрудники Ожогинского общедоступного охотничьего угодья. Ущерб от действий браконьеров оценивается в 160 тысяч рублей. Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок до пяти лет. На момент написания новости охотники находились под подпиской о невыезде. Ранее в том же районе поймали челябинца, который незаконно охотился на лося. Ущерб от его действий оценили в 80 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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