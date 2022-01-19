В Курганской области поймали свердловского браконьера

19 января 2022 в 12:52 Размер текста - 17 +

Браконьеров обвиняют в незаконной охоте на четырех косуль Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Шатровском районе Курганской области полицейские задержали местного жителя с приятелем из Свердловской области. Они незаконно охотились на косуль. Данная информация размещена 19 января на сайте областной прокуратуры. «Полицейские задержали 31-летнего местного жителя и его 46-летнего приятеля из Свердловской области, которые, не имея разрешения на охоту, осуществили отстрел четырех косуль. По месту жительства подозреваемых полицейские обнаружили мешки с разделанными тушами, которые они успели вывезти с места происшествия», — указано в сообщении. Факт незаконной охоты в конце 2021 года обнаружили сотрудники Ожогинского общедоступного охотничьего угодья. Ущерб от действий браконьеров оценивается в 160 тысяч рублей. Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок до пяти лет. На момент написания новости охотники находились под подпиской о невыезде. Ранее в том же районе поймали челябинца, который незаконно охотился на лося. Ущерб от его действий оценили в 80 тысяч рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Курган » и в viber-канале « Курган », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В Шатровском районе Курганской области полицейские задержали местного жителя с приятелем из Свердловской области. Они незаконно охотились на косуль. Данная информация размещена 19 января на сайте областной прокуратуры. «Полицейские задержали 31-летнего местного жителя и его 46-летнего приятеля из Свердловской области, которые, не имея разрешения на охоту, осуществили отстрел четырех косуль. По месту жительства подозреваемых полицейские обнаружили мешки с разделанными тушами, которые они успели вывезти с места происшествия», — указано в сообщении. Факт незаконной охоты в конце 2021 года обнаружили сотрудники Ожогинского общедоступного охотничьего угодья. Ущерб от действий браконьеров оценивается в 160 тысяч рублей. Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок до пяти лет. На момент написания новости охотники находились под подпиской о невыезде. Ранее в том же районе поймали челябинца, который незаконно охотился на лося. Ущерб от его действий оценили в 80 тысяч рублей.