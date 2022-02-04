Устроившего теракты в метро Москвы отправили на пожизненное

Во время теракта осужденный выполнял роль водителя и связного Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Второй Западный окружной военный суд приговорил к пожизненному лишению свободы Магомеда Нурова по делу о терактах на станциях «Лубянка» и «Парк культуры» московского метро в марте 2010 года. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

«Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 210, п. „б“ ч. 3 ст. 205, ч. 3 ст. 223 УК РФ (участие в преступном сообществе и устойчивой вооруженной группе (банде); совершение террористических актов на станциях „Лубянка“ и „Парк культуры“ Московского метрополитена; незаконное изготовление взрывных устройств)», — сообщили в СК РФ. Информация приводится на сайте ведомства.

Следователи установили причастность к терактам участников устойчивой вооруженной группы «Новокостекский джамаат», входившей в состав преступного сообщества «Имарат Кавказ» (организация запрещена решением суда на территории РФ). В ходе контртеррористических операций в 2010—2013 годах правоохранители ликвидировали семь участников банды. Позднее был установлен еще один член группировки — Магомед Нуров.

«Нуров добровольно вступил в банду, принес присягу ее руководителю, принял активное участие в ее деятельности, участвовал в планировании и подготовке совершаемых преступлений», — передает пресс-служба ведомства. Также известно, что во время терактов Нуров выполнял роль связного и водителя, а после — помогал скрываться исполнителям.

СК совместно с сотрудниками ФСБ и МВД продолжает устанавливать всех участников и пособников терактов. Взрывы на станциях метро «Лубянка» и «Парк культуры» в Москве прогремели 29 марта 2010 года. Виновниками трагедии стали несколько смертниц, которых подготовила банда Вагабова. В итоге более ста человек пострадали, еще 39 погибли. Лидера группы ликвидировали в том же году.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам