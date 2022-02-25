По словам Володина, Зеленский забыл об интересах своих граждан Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Военная операция РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский забыл об интересах своих граждан, что является одной из его главных ошибок. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, Украина должна была проводить свою независимую политику, не полагаясь на НАТО и США.

«Такое государство как Украина должно проводить собственную независимую политику. А не прогибаться под США и Европу. Сделав ставку на Вашингтон и Брюссель, Зеленский забыл об интересах своих граждан. Также, получив в наследство проблему Донбасса, так и не смог перешагнуть через себя и сесть за стол переговоров с главами ДНР и ЛНР», — написал Вячеслав Володин в своем telegram-канале.

Спикер Госдумы также отметил третью, по его мнению, ошибку украинского лидера. «Угрозы Зеленского пересмотреть отказ Украины от ядерного оружия стали реальной проблемой глобальной безопасности для всего мира», — добавил он. Ранее Зеленский пригрозил разорвать Будапештский меморандум, предусматривающий отказ от ядерного вооружения, если страны-участницы документа, среди которых есть Россия, не предоставят гарантии безопасности.

Президент России Владимир Путин объявил военную спецоперацию на территории Украины утром 24 февраля. Он предупредил НАТО и Евросоюз, что их ждут последствия, если они помешают планам России. Путин подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация Украины. США заявили, что направят авиацию и военных для усиления восточного фланга НАТО. Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сказал, что в ближайшее время ожидается переброска около 800 военных из Италии.

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