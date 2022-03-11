Канада вводит новые санкции против российской элиты

11 марта 2022 в 17:18 Размер текста - 17 +

Канада объявила о новых антироссийских санкциях Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Канада применит санкции против еще пяти россиян и 32 военных организаций РФ. Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо в ходе визита в Варшаву. «Сегодня я могу объявить, что еще пять человек окажутся под санкциями, в том числе, Роман Абрамович. Этим людям будет запрещено вести дела в Канаде, а их активы будут заморожены. Кроме этого, мы вводим ограничения в отношении 32 военных организаций в России. Им будет запрещено получать любую канадскую технику или поставки», — приводит слова Трюдо ТАСС. Также на сайте правительства Канады появилось сообщение о введении санкций против председателя Центральной избирательной комиссии РФ Эллы Памфиловой и бизнесмена Алишера Усманова. Причиной масштабных экономических санкций против России послужило начало спецоперации на Украине, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил утром 24 февраля 2022 года. Из России ушли десятки западных корпораций и брендов. Однако часть европейских компаний предсказывает негативные последствия от новых антироссийских ограничений. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Канада применит санкции против еще пяти россиян и 32 военных организаций РФ. Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо в ходе визита в Варшаву. «Сегодня я могу объявить, что еще пять человек окажутся под санкциями, в том числе, Роман Абрамович. Этим людям будет запрещено вести дела в Канаде, а их активы будут заморожены. Кроме этого, мы вводим ограничения в отношении 32 военных организаций в России. Им будет запрещено получать любую канадскую технику или поставки», — приводит слова Трюдо ТАСС. Также на сайте правительства Канады появилось сообщение о введении санкций против председателя Центральной избирательной комиссии РФ Эллы Памфиловой и бизнесмена Алишера Усманова. Причиной масштабных экономических санкций против России послужило начало спецоперации на Украине, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил утром 24 февраля 2022 года. Из России ушли десятки западных корпораций и брендов. Однако часть европейских компаний предсказывает негативные последствия от новых антироссийских ограничений.