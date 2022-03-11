Канада вводит новые санкции против российской элиты

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Болельщики на Никольской и Красной площади. Москва, канадский флаг, флаг канады
Канада объявила о новых антироссийских санкциях Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Канада применит санкции против еще пяти россиян и 32 военных организаций РФ. Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо в ходе визита в Варшаву.

«Сегодня я могу объявить, что еще пять человек окажутся под санкциями, в том числе, Роман Абрамович. Этим людям будет запрещено вести дела в Канаде, а их активы будут заморожены. Кроме этого, мы вводим ограничения в отношении 32 военных организаций в России. Им будет запрещено получать любую канадскую технику или поставки», — приводит слова Трюдо ТАСС. Также на сайте правительства Канады появилось сообщение о введении санкций против председателя Центральной избирательной комиссии РФ Эллы Памфиловой и бизнесмена Алишера Усманова.

Причиной масштабных экономических санкций против России послужило начало спецоперации на Украине, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил утром 24 февраля 2022 года. Из России ушли десятки западных корпораций и брендов. Однако часть европейских компаний предсказывает негативные последствия от новых антироссийских ограничений.

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Канада применит санкции против еще пяти россиян и 32 военных организаций РФ. Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо в ходе визита в Варшаву. «Сегодня я могу объявить, что еще пять человек окажутся под санкциями, в том числе, Роман Абрамович. Этим людям будет запрещено вести дела в Канаде, а их активы будут заморожены. Кроме этого, мы вводим ограничения в отношении 32 военных организаций в России. Им будет запрещено получать любую канадскую технику или поставки», — приводит слова Трюдо ТАСС. Также на сайте правительства Канады появилось сообщение о введении санкций против председателя Центральной избирательной комиссии РФ Эллы Памфиловой и бизнесмена Алишера Усманова. Причиной масштабных экономических санкций против России послужило начало спецоперации на Украине, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил утром 24 февраля 2022 года. Из России ушли десятки западных корпораций и брендов. Однако часть европейских компаний предсказывает негативные последствия от новых антироссийских ограничений.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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