В Госдуме планируют признать криптовалюты имуществом

07 апреля 2022 в 05:27 Размер текста - 17 +

Это может произойти в 2022 году Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В текущем году криптовалюты могут быть признаны имуществом. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Законопроект предполагает обязательную отчетность перед Федеральной налоговой службой, если оборот цифровых активов достиг суммы свыше 600 тысяч рублей в год, пишут «Известия». По словам Аксакова, принятие поправок в Налоговый кодекс России ожидается до конца весенней сессии Госдумы. При этом представители Центрального банка настаивают на том, что оборот криптовалют приведет к росту теневой экономики и потерям налоговых поступлений. Опрошенные эксперты, напротив, считают, что криптоотрасль в России необходимо вывести из серой зоны. Они уверены в том, что дополнительные налоговые доходы бюджета могут составить 20 млрд рублей. Ранее Минфин России внес в правительство законопроект о регулировании криптовалют, передает РТ. Она по-прежнему будет запрещена на территории страны в качестве средства платежа, но при ее приобретении граждане должны будут пройти специальный тест. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В текущем году криптовалюты могут быть признаны имуществом. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Законопроект предполагает обязательную отчетность перед Федеральной налоговой службой, если оборот цифровых активов достиг суммы свыше 600 тысяч рублей в год, пишут «Известия». По словам Аксакова, принятие поправок в Налоговый кодекс России ожидается до конца весенней сессии Госдумы. При этом представители Центрального банка настаивают на том, что оборот криптовалют приведет к росту теневой экономики и потерям налоговых поступлений. Опрошенные эксперты, напротив, считают, что криптоотрасль в России необходимо вывести из серой зоны. Они уверены в том, что дополнительные налоговые доходы бюджета могут составить 20 млрд рублей. Ранее Минфин России внес в правительство законопроект о регулировании криптовалют, передает РТ. Она по-прежнему будет запрещена на территории страны в качестве средства платежа, но при ее приобретении граждане должны будут пройти специальный тест.