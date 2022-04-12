12 апреля 2022

СК России опубликовал видео допроса пленного украинского офицера

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Солдаты ВСУ сдались в плен во избежание напрасных жертв, заявил военнопленный офицер Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Следственный комитет России опубликовал кадры с допроса заместитель командира 36 отдельной бригады морской пехоты, подполковник Ростислава Ломтева. Видео опубликовано на YouTube-канале ведомства.

Бригада была окружена на заводе «Азовмаш», отметил Ростислав Ломтев. По данным СК РФ, с 10 на 11 апреля морпехи попытались прорваться, но были разбиты. «В ходе сложившихся обстоятельств было принято решение во избежание напрасных жертв сдать оружие, и мы сдались в плен», — рассказал военнопленный.

Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация. В различных СМИ и telegram-каналах все еще появляются свидетельства того, что украинские националисты продолжают убивать мирных жителей, размещая огневые позиции прямо в жилых домах, маскируя опорные пункты и технику в жилой застройке.

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Следственный комитет России опубликовал кадры с допроса заместитель командира 36 отдельной бригады морской пехоты, подполковник Ростислава Ломтева. Видео опубликовано на YouTube-канале ведомства. Бригада была окружена на заводе «Азовмаш», отметил Ростислав Ломтев. По данным СК РФ, с 10 на 11 апреля морпехи попытались прорваться, но были разбиты. «В ходе сложившихся обстоятельств было принято решение во избежание напрасных жертв сдать оружие, и мы сдались в плен», — рассказал военнопленный. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация. В различных СМИ и telegram-каналах все еще появляются свидетельства того, что украинские националисты продолжают убивать мирных жителей, размещая огневые позиции прямо в жилых домах, маскируя опорные пункты и технику в жилой застройке.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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