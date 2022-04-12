СК России опубликовал видео допроса пленного украинского офицера

Следственный комитет России опубликовал кадры с допроса заместитель командира 36 отдельной бригады морской пехоты, подполковник Ростислава Ломтева. Видео опубликовано на YouTube-канале ведомства.
Бригада была окружена на заводе «Азовмаш», отметил Ростислав Ломтев. По данным СК РФ, с 10 на 11 апреля морпехи попытались прорваться, но были разбиты. «В ходе сложившихся обстоятельств было принято решение во избежание напрасных жертв сдать оружие, и мы сдались в плен», — рассказал военнопленный.
Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация. В различных СМИ и telegram-каналах все еще появляются свидетельства того, что украинские националисты продолжают убивать мирных жителей, размещая огневые позиции прямо в жилых домах, маскируя опорные пункты и технику в жилой застройке.
Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.