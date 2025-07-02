Mash: известный медиум Шепс из «Битвы экстрасенсов» попал в больницу

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Шепса госпитализировали с подозрением на пневмонию
Шепса госпитализировали с подозрением на пневмонию Фото:

Победителя шоу «Битва экстрасенсов» Александра Шепса госпитализировали в одну из московских больниц. Об этом сообщил telegram-канал Mash.

«Александр Шепс попал в больницу в Москве. У победителя „Битвы экстрасенсов“ подозрение на пневмонию», — написал telegram-канал. 

По данным Mash, медиум обратился к врачам с жалобами на проблемы с легкими и сейчас проходит обследование у пульмонологов. Несколько месяцев назад его уже госпитализировали с подозрением на пневмонию из-за температуры и сильного кашля.

Ранее стало известно, что Шепс ежемесячно зарабатывает около двух миллионов рублей на продаже магических товаров. Так, авторский браслет Шепса стоит 145 тысяч рублей, а ритуальный кол — 1,1 тысячи рублей, передает «360.ru».

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Победителя шоу «Битва экстрасенсов» Александра Шепса госпитализировали в одну из московских больниц. Об этом сообщил telegram-канал Mash. «Александр Шепс попал в больницу в Москве. У победителя „Битвы экстрасенсов“ подозрение на пневмонию», — написал telegram-канал.  По данным Mash, медиум обратился к врачам с жалобами на проблемы с легкими и сейчас проходит обследование у пульмонологов. Несколько месяцев назад его уже госпитализировали с подозрением на пневмонию из-за температуры и сильного кашля. Ранее стало известно, что Шепс ежемесячно зарабатывает около двух миллионов рублей на продаже магических товаров. Так, авторский браслет Шепса стоит 145 тысяч рублей, а ритуальный кол — 1,1 тысячи рублей, передает «360.ru».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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