Mash: известный медиум Шепс из «Битвы экстрасенсов» попал в больницу

Победителя шоу «Битва экстрасенсов» Александра Шепса госпитализировали в одну из московских больниц. Об этом сообщил telegram-канал Mash.
«Александр Шепс попал в больницу в Москве. У победителя „Битвы экстрасенсов“ подозрение на пневмонию», — написал telegram-канал.
По данным Mash, медиум обратился к врачам с жалобами на проблемы с легкими и сейчас проходит обследование у пульмонологов. Несколько месяцев назад его уже госпитализировали с подозрением на пневмонию из-за температуры и сильного кашля.
Ранее стало известно, что Шепс ежемесячно зарабатывает около двух миллионов рублей на продаже магических товаров. Так, авторский браслет Шепса стоит 145 тысяч рублей, а ритуальный кол — 1,1 тысячи рублей, передает «360.ru».
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