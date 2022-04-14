14 апреля 2022

В США не увидели попыток России перекрыть поток оружия на Украину

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт сток pickupimage. miliman. Екатеринбург, вертолет, военный, nato, ввс сша, солдаты нато
В США не заметили, как Россия пыталась прервать поток оружия на Украину Фото:

В Соединенных Штатах Америки не видели попыток России прервать поток американских вооружений, отправляющихся на Украину. Об этом сообщил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

«Рейсы на перевалочные пункты в регионе по-прежнему осуществляются. По-прежнему происходит наземное перемещение этого материала на Украине. Каждый день на Украину поступает помощь в сфере безопасности, оружие, материалы и вспомогательное оборудование», — доложил Кирби, передает РИА «Новости». «Мы не видели никаких попыток России перекрыть этот поток », — добавил он.

Президент России Владимир Путин объявил спецоперацию на территории Украины 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация.

Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

В Соединенных Штатах Америки не видели попыток России прервать поток американских вооружений, отправляющихся на Украину. Об этом сообщил официальный представитель Пентагона Джон Кирби. «Рейсы на перевалочные пункты в регионе по-прежнему осуществляются. По-прежнему происходит наземное перемещение этого материала на Украине. Каждый день на Украину поступает помощь в сфере безопасности, оружие, материалы и вспомогательное оборудование», — доложил Кирби, передает РИА «Новости». «Мы не видели никаких попыток России перекрыть этот поток », — добавил он. Президент России Владимир Путин объявил спецоперацию на территории Украины 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...