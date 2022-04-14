В США не увидели попыток России перекрыть поток оружия на Украину

В Соединенных Штатах Америки не видели попыток России прервать поток американских вооружений, отправляющихся на Украину. Об этом сообщил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.
«Рейсы на перевалочные пункты в регионе по-прежнему осуществляются. По-прежнему происходит наземное перемещение этого материала на Украине. Каждый день на Украину поступает помощь в сфере безопасности, оружие, материалы и вспомогательное оборудование», — доложил Кирби, передает РИА «Новости». «Мы не видели никаких попыток России перекрыть этот поток », — добавил он.
Президент России Владимир Путин объявил спецоперацию на территории Украины 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация.
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