30 апреля 2022

Финляндия рискует остаться без российского газа уже в мае

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Станция Введенское. Курган, газ
Поставки российского газа в Финляндию могут остановиться в мае Фото:
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Правительство и компании Финляндии готовятся к тому, что в мае Россия прекратит поставки природного газа в эту страну. Об этом сообщает финская газета Helsingin Sanomat.

«Не исключено, что поток российского трубопроводного газа в Финляндию и большую часть Европы будет перекрыт 21 мая», — пишет издание. Согласно данным газеты, не позднее 20 мая финская сторона в лице госкомпании Gasum должна будет сообщить о том, согласна ли она на условие об оплате российского газа в рублях.

Ранее министр по европейским делам и корпоративному управлению Титти Туппурайнен заявлял, что Финляндия не будет оплачивать поставки газа рублями. Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому недружественные страны должны покупать у России газ за рубли. Такое решение российский лидер принял в ответ на антироссийские санкции Запада после начала спецоперации на Украине. По данным Bloomberg, на ультиматум Путина пошли десять стран Европы. При этом «Газпром» уже прекратил поставки в Польшу и Болгарию, которые отказались платить за энергоносители в российской валюте.

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Правительство и компании Финляндии готовятся к тому, что в мае Россия прекратит поставки природного газа в эту страну. Об этом сообщает финская газета Helsingin Sanomat. «Не исключено, что поток российского трубопроводного газа в Финляндию и большую часть Европы будет перекрыт 21 мая», — пишет издание. Согласно данным газеты, не позднее 20 мая финская сторона в лице госкомпании Gasum должна будет сообщить о том, согласна ли она на условие об оплате российского газа в рублях. Ранее министр по европейским делам и корпоративному управлению Титти Туппурайнен заявлял, что Финляндия не будет оплачивать поставки газа рублями. Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому недружественные страны должны покупать у России газ за рубли. Такое решение российский лидер принял в ответ на антироссийские санкции Запада после начала спецоперации на Украине. По данным Bloomberg, на ультиматум Путина пошли десять стран Европы. При этом «Газпром» уже прекратил поставки в Польшу и Болгарию, которые отказались платить за энергоносители в российской валюте.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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