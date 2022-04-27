Финляндия отказалась от российского газа

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Екатеринбург, конфорка, газовая плита, бытовой газ
Финляндия не согласилась платить за российский газ рублями Фото:

Финляндия не будет оплачивать российский газ рублями. Об этом заявила министр по европейским делам и корпоративному управлению Титти Туппурайнен.

«Мы приняли решение в правительственном комитете по экономической политике, что Финляндия не пойдет на рублевые платежи. Решение уже принято в начале апреля», — приводит издание HS слова Туппурайнен.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому недружественные страны должны покупать у России газ за рубли. Такое решение российский лидер принял в ответ на антироссийские санкции Запада после начала спецоперации на Украине. По данным Bloomberg, на ультиматум Путина пошли десять стран Европы.

Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU.

Финляндия не будет оплачивать российский газ рублями. Об этом заявила министр по европейским делам и корпоративному управлению Титти Туппурайнен. «Мы приняли решение в правительственном комитете по экономической политике, что Финляндия не пойдет на рублевые платежи. Решение уже принято в начале апреля», — приводит издание HS слова Туппурайнен. Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому недружественные страны должны покупать у России газ за рубли. Такое решение российский лидер принял в ответ на антироссийские санкции Запада после начала спецоперации на Украине. По данным Bloomberg, на ультиматум Путина пошли десять стран Европы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...