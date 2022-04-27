Финляндия отказалась от российского газа 27 апреля 2022 в 22:26 Размер текста - 17 + Финляндия не согласилась платить за российский газ рублями Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Финляндия не будет оплачивать российский газ рублями. Об этом заявила министр по европейским делам и корпоративному управлению Титти Туппурайнен. «Мы приняли решение в правительственном комитете по экономической политике, что Финляндия не пойдет на рублевые платежи. Решение уже принято в начале апреля», — приводит издание HS слова Туппурайнен. Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому недружественные страны должны покупать у России газ за рубли. Такое решение российский лидер принял в ответ на антироссийские санкции Запада после начала спецоперации на Украине. По данным Bloomberg, на ультиматум Путина пошли десять стран Европы. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU . Финляндия не будет оплачивать российский газ рублями. Об этом заявила министр по европейским делам и корпоративному управлению Титти Туппурайнен. «Мы приняли решение в правительственном комитете по экономической политике, что Финляндия не пойдет на рублевые платежи. Решение уже принято в начале апреля», — приводит издание HS слова Туппурайнен. Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому недружественные страны должны покупать у России газ за рубли. Такое решение российский лидер принял в ответ на антироссийские санкции Запада после начала спецоперации на Украине. По данным Bloomberg, на ультиматум Путина пошли десять стран Европы. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям