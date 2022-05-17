Программисты из Кургана и Челябинска заменят иностранное ПО

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Новое ПО поможет нефтедобывающей промышленности Фото:
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Программисты из Курганской и Челябинской областей разработали программное обеспечение, которое заменит импортное в нефтедобывающей промышленности. Данная информация была размещена 17 мая на сайте Курганского государственного университета.

«Курганские и челябинские программисты разработали импортозамещающее программное обеспечение для управления комплексом оборудования гидравлического разрыва пласта для нефтедобывающей промышленности в целях импортозамещения. Разработка выполнена на „Кургандормаше“», — указано в сообщении.

Разработкой программисты занимались совместно с Курганским государственным университетом, Уральским федеральным университетом и Южно-Уральским государственным университетом. ПО «Кургандормаша» поможет управлять флотом и наблюдать за процессом развития трещины гидроразрыва пласта. В университете отметили, что пока в российских нефтесервисных компаниях используют иностранное ПО.

Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели санкции против России из-за спецоперации на Украине. Власти отмечают, что ищут новые способы импортозамещения и замены поставщиков из недружественных стран на российских производителей. При этом гораздо больший ущерб от санкций получили западные страны, где резко выросла инфляция, поднялись цены на продукты и энергоносители.

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Программисты из Курганской и Челябинской областей разработали программное обеспечение, которое заменит импортное в нефтедобывающей промышленности. Данная информация была размещена 17 мая на сайте Курганского государственного университета. «Курганские и челябинские программисты разработали импортозамещающее программное обеспечение для управления комплексом оборудования гидравлического разрыва пласта для нефтедобывающей промышленности в целях импортозамещения. Разработка выполнена на „Кургандормаше“», — указано в сообщении. Разработкой программисты занимались совместно с Курганским государственным университетом, Уральским федеральным университетом и Южно-Уральским государственным университетом. ПО «Кургандормаша» поможет управлять флотом и наблюдать за процессом развития трещины гидроразрыва пласта. В университете отметили, что пока в российских нефтесервисных компаниях используют иностранное ПО. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели санкции против России из-за спецоперации на Украине. Власти отмечают, что ищут новые способы импортозамещения и замены поставщиков из недружественных стран на российских производителей. При этом гораздо больший ущерб от санкций получили западные страны, где резко выросла инфляция, поднялись цены на продукты и энергоносители.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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