Программисты из Кургана и Челябинска заменят иностранное ПО

17 мая 2022 в 10:19 Размер текста - 17 +

Новое ПО поможет нефтедобывающей промышленности Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Программисты из Курганской и Челябинской областей разработали программное обеспечение, которое заменит импортное в нефтедобывающей промышленности. Данная информация была размещена 17 мая на сайте Курганского государственного университета. «Курганские и челябинские программисты разработали импортозамещающее программное обеспечение для управления комплексом оборудования гидравлического разрыва пласта для нефтедобывающей промышленности в целях импортозамещения. Разработка выполнена на „Кургандормаше“», — указано в сообщении. Разработкой программисты занимались совместно с Курганским государственным университетом, Уральским федеральным университетом и Южно-Уральским государственным университетом. ПО «Кургандормаша» поможет управлять флотом и наблюдать за процессом развития трещины гидроразрыва пласта. В университете отметили, что пока в российских нефтесервисных компаниях используют иностранное ПО. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели санкции против России из-за спецоперации на Украине. Власти отмечают, что ищут новые способы импортозамещения и замены поставщиков из недружественных стран на российских производителей. При этом гораздо больший ущерб от санкций получили западные страны, где резко выросла инфляция, поднялись цены на продукты и энергоносители. Подписывайтесь на телеграм-канал «Курганистан» , будьте в курсе всех важных событий.

Программисты из Курганской и Челябинской областей разработали программное обеспечение, которое заменит импортное в нефтедобывающей промышленности. Данная информация была размещена 17 мая на сайте Курганского государственного университета. «Курганские и челябинские программисты разработали импортозамещающее программное обеспечение для управления комплексом оборудования гидравлического разрыва пласта для нефтедобывающей промышленности в целях импортозамещения. Разработка выполнена на „Кургандормаше“», — указано в сообщении. Разработкой программисты занимались совместно с Курганским государственным университетом, Уральским федеральным университетом и Южно-Уральским государственным университетом. ПО «Кургандормаша» поможет управлять флотом и наблюдать за процессом развития трещины гидроразрыва пласта. В университете отметили, что пока в российских нефтесервисных компаниях используют иностранное ПО. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели санкции против России из-за спецоперации на Украине. Власти отмечают, что ищут новые способы импортозамещения и замены поставщиков из недружественных стран на российских производителей. При этом гораздо больший ущерб от санкций получили западные страны, где резко выросла инфляция, поднялись цены на продукты и энергоносители.