Новый сельхозцентр обеспечит продовольственную безопасность РФ

30 мая 2022 в 16:13 Размер текста - 17 +

В центре станут разрабатывать новые виды сельхозкультур Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Научно-производственный центр развития сельского хозяйства появится в России уже в ближайшее время. Об этом на оперативном совещании правительства России рассказал премьер-министр Михаил Мишустин. «Рассчитываем, что новый центр представит программу своей работы в самые короткие сроки и привлечет к этому процессу представителей нашего агропромышленного комплекса. Такое сотрудничество станет основой для появления более качественных новых линий растений с высокой урожайностью», — подчеркнул Михаил Мишустин. В центре будут разрабатывать новые виды, сорта и гибриды сельхозкультур. Одной из целей создания такого центра стала необходимость ускоренного развития новых селекционных форм и повышение продовольственной безопасности страны в новых реалиях. Центр развития сельского хозяйства объединит пять крупных научных учреждений из разных регионов страны. Головной структурой станет Курчатовский институт. К нему присоединятся Первомайская селекционно-опытная станция сахарной свеклы (Краснодарский край), Северо-Кавказский федеральный научный центр, Ростовский федеральный научный центр, а так же Крымский институт виноградарства и виноделия. Распоряжение создании Центра подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Ранее Владимир Путин объявил 2022—2031 годы в России десятилетием науки и технологий. Как следует из соответствующего указа президента, данное решение призвано усилить роль науки и технологий в решении важнейших задач развития общества и страны. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

Научно-производственный центр развития сельского хозяйства появится в России уже в ближайшее время. Об этом на оперативном совещании правительства России рассказал премьер-министр Михаил Мишустин. «Рассчитываем, что новый центр представит программу своей работы в самые короткие сроки и привлечет к этому процессу представителей нашего агропромышленного комплекса. Такое сотрудничество станет основой для появления более качественных новых линий растений с высокой урожайностью», — подчеркнул Михаил Мишустин. В центре будут разрабатывать новые виды, сорта и гибриды сельхозкультур. Одной из целей создания такого центра стала необходимость ускоренного развития новых селекционных форм и повышение продовольственной безопасности страны в новых реалиях. Центр развития сельского хозяйства объединит пять крупных научных учреждений из разных регионов страны. Головной структурой станет Курчатовский институт. К нему присоединятся Первомайская селекционно-опытная станция сахарной свеклы (Краснодарский край), Северо-Кавказский федеральный научный центр, Ростовский федеральный научный центр, а так же Крымский институт виноградарства и виноделия. Распоряжение создании Центра подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Ранее Владимир Путин объявил 2022—2031 годы в России десятилетием науки и технологий. Как следует из соответствующего указа президента, данное решение призвано усилить роль науки и технологий в решении важнейших задач развития общества и страны.