Байден пошутил, что зовет на помощь Трампа

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Джо Байден подшутил над Дональдом Трампом Фото:

Президент США Джо Байден «зовет» своего предшественника Дональда Трампа, чтобы «спустить важные документы в унитаз». Такую шутку американский президент рассказал в интервью телеканалу ABC.

Телеведущий Джимми Киммел спросил в шутку у американского президента, к какой уборной тот прибегает, когда ему необходимо срочно избавиться от важных бумаг: личной или той, что расположена в его офисе в Белом доме. «Я зову на помощь Трампа», — ответил под аплодисменты публики Байден.

Ранее Байден иронично отреагировал на новость о том, что его рейтинг опустился ниже рейтинга Трампа. «Особая благодарность тем 42% из вас, которые действительно аплодировали», — сказал Байден.

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Президент США Джо Байден «зовет» своего предшественника Дональда Трампа, чтобы «спустить важные документы в унитаз». Такую шутку американский президент рассказал в интервью телеканалу ABC. Телеведущий Джимми Киммел спросил в шутку у американского президента, к какой уборной тот прибегает, когда ему необходимо срочно избавиться от важных бумаг: личной или той, что расположена в его офисе в Белом доме. «Я зову на помощь Трампа», — ответил под аплодисменты публики Байден. Ранее Байден иронично отреагировал на новость о том, что его рейтинг опустился ниже рейтинга Трампа. «Особая благодарность тем 42% из вас, которые действительно аплодировали», — сказал Байден.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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