Байден пошутил, что зовет на помощь Трампа

09 июня 2022 в 10:04 Размер текста - 17 +

Джо Байден подшутил над Дональдом Трампом Фото: Официальный сайт президента Украины Президент США Джо Байден «зовет» своего предшественника Дональда Трампа, чтобы «спустить важные документы в унитаз». Такую шутку американский президент рассказал в интервью телеканалу ABC. Телеведущий Джимми Киммел спросил в шутку у американского президента, к какой уборной тот прибегает, когда ему необходимо срочно избавиться от важных бумаг: личной или той, что расположена в его офисе в Белом доме. «Я зову на помощь Трампа», — ответил под аплодисменты публики Байден. Ранее Байден иронично отреагировал на новость о том, что его рейтинг опустился ниже рейтинга Трампа. «Особая благодарность тем 42% из вас, которые действительно аплодировали», — сказал Байден. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал URA.RU .

Президент США Джо Байден «зовет» своего предшественника Дональда Трампа, чтобы «спустить важные документы в унитаз». Такую шутку американский президент рассказал в интервью телеканалу ABC. Телеведущий Джимми Киммел спросил в шутку у американского президента, к какой уборной тот прибегает, когда ему необходимо срочно избавиться от важных бумаг: личной или той, что расположена в его офисе в Белом доме. «Я зову на помощь Трампа», — ответил под аплодисменты публики Байден. Ранее Байден иронично отреагировал на новость о том, что его рейтинг опустился ниже рейтинга Трампа. «Особая благодарность тем 42% из вас, которые действительно аплодировали», — сказал Байден.