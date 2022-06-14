В Запорожье началась операция по зачистке от ВСУ

Освободить Запорожье нужно для защиты от терактов Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Российская армия и ее союзники планируют освободить Запорожскую область от вооруженных сил Украины и националистов. Такое заявление сделал член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.

«Стоит задача освободить полностью всю область и восстановить контроль над всей границей региона», — об этом он сказал в интервью РИА «Новости». Ранее стало известно об освобождении 70% территории Запорожья.

По словам Рогова, это жизненно необходимо, исходя из целей безопасности, ведь если оставить хоть небольшой кусочек под контролем киевского режима, то останется угроза терактов, передает телеканал 360. Рогов также заявлял, что жители региона больше не будут выплачивать долги банкам Украины. С них спишут также и проценты, передает MK.RU.

Запорожье было освобождено еще весной этого года в ходе специальной операции по денацификации и демилитаризации Украины, которую начала Россия. Регион уже перешел на московское время и российские номера телефонов, некоторые жители получили российские паспорта. Рогов уточнял, что Запорожская область после полного освобождения от украинских националистов возьмет курс на вхождение в состав России.

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