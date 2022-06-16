Свердловский омбудсмен начнет проверку после скандала с педофилом

Мороков приедет в Каменски-Уральский на следующей неделе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Уполномоченный по правам ребенка Игорь Мороков посетит Каменск-Уральский (Свердловская область), чтобы лично посмотреть, как решается вопрос с девочкой, которую избили сверстницы и сняли это на камеру мобильного телефона. Об этом Мороков рассказал в беседе с корреспондентом URA.RU.

«Мы посетим Каменск-Уральский в начале следующей недели, пообщаемся с комиссией по делам несовершеннолетних, заинтересованными сторонами и участниками событий», — заявил Мороков. Также он сообщил, что выездная комиссия проверит, как организована работа с детьми в отдаленных территориях Каменск-Уральского.

Ранее стало известно, что в начале июня несовершеннолетнюю девочку избили ее сверстницы и сняли это на телефон, а видео разошлось по соцсетям и СМИ. Позже стало известно, что перед избиением подростки водили свою жертву к педофилу. Правоохранительные органы уже задержали жителя Каменска-Уральского, которого подозревают в растлении школьниц. Одна из обидчиц принесла извинения избитой девочке.