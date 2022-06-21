В Кремле объяснили паузу в вопросе об объединении с Южной Осетией

21 июня 2022 в 15:15 Размер текста - 17 +

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, в чем была ошибка южноосетинских властей, объявивших референдум об объединении с Россией Фото: Владимир Андреев © URA.RU Приостановка в процедуре организации и проведении референдума по поводу включения Южной Осетии в состав Российской Федерации связана с возникшим юридическим казусом. Власти республики должны разобраться в этой ситуации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя URA.RU слова главы АП Южной Осетии Алана Джиоева о том, что изначально референдум не был согласован с Москвой. «Там постановка вопроса была об объединении — так было сформулировано. Здесь некий юридический казус, и нужно разбираться в этом направлении. Не может российские регион объединиться с кем-то. Скорее, наши коллеги должны там сами определиться и разобраться [в этой ситуации]», — сказал Песков. Глава администрации президента Южной Осетии Алан Джиоев заявил ТАСС, что референдум о вхождении в состав России не был согласован с Москвой и нарушает пункты договора о российско-осетинском сотрудничестве. Экс-президент Южной Осетии Анатолий Бибилов распорядился провести 17 июля в регионе референдум об объединении с Россией. Об этом говорится в указе главы от 13 мая. Но после новый глава государства Алан Гаглоев приостановил эту процедуру. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Приостановка в процедуре организации и проведении референдума по поводу включения Южной Осетии в состав Российской Федерации связана с возникшим юридическим казусом. Власти республики должны разобраться в этой ситуации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя URA.RU слова главы АП Южной Осетии Алана Джиоева о том, что изначально референдум не был согласован с Москвой. «Там постановка вопроса была об объединении — так было сформулировано. Здесь некий юридический казус, и нужно разбираться в этом направлении. Не может российские регион объединиться с кем-то. Скорее, наши коллеги должны там сами определиться и разобраться [в этой ситуации]», — сказал Песков. Глава администрации президента Южной Осетии Алан Джиоев заявил ТАСС, что референдум о вхождении в состав России не был согласован с Москвой и нарушает пункты договора о российско-осетинском сотрудничестве. Экс-президент Южной Осетии Анатолий Бибилов распорядился провести 17 июля в регионе референдум об объединении с Россией. Об этом говорится в указе главы от 13 мая. Но после новый глава государства Алан Гаглоев приостановил эту процедуру.