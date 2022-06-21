Власти Южной Осетии не согласовали референдум с РФ

21 июня 2022 в 14:56 Размер текста - 17 +

Референдум не был проработан российской стороной Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Проведение референдума о вхождении в состав РФ в Республике Южная Осетия нарушает договор о сотрудничестве между республикой и Россией, не был проработан с российской стороной. Об этом заявил глава администрации президента Алан Джиоев. «Делегацией Республики Южная Осетия во главе с президентом республики Гаглоевым Аланом Эдуардовичем 14—15 июня 2022 года были проведены консультации с участием российской стороны. По результатам консультаций установлено, что объявленный указом президента Южной Осетии Бибиловым референдум назначен без предварительной проработки и согласования этого вопроса с российской стороной, что противоречит договору между РФ и Республикой Южная Осетия о союзнической интеграции», — заявил Джиоев. Верховный судья Южной Осетии Олеся Кочиева заявила, что у суда не было оснований думать, что вопрос о проведении референдума не согласован с российской стороной. По ее словам, в подписных листах стояли подписи лиц, которые в разные годы возглавляли республику. Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов распорядился провести 17 июля в регионе референдум по присоединению к России. Он заявлял, что все документы для его проведения уже собраны и поданы в Центризбирком. Следующий президент республики Алан Гаглоев назвал Россию стратегическим партнером Южной Осетии. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Проведение референдума о вхождении в состав РФ в Республике Южная Осетия нарушает договор о сотрудничестве между республикой и Россией, не был проработан с российской стороной. Об этом заявил глава администрации президента Алан Джиоев. «Делегацией Республики Южная Осетия во главе с президентом республики Гаглоевым Аланом Эдуардовичем 14—15 июня 2022 года были проведены консультации с участием российской стороны. По результатам консультаций установлено, что объявленный указом президента Южной Осетии Бибиловым референдум назначен без предварительной проработки и согласования этого вопроса с российской стороной, что противоречит договору между РФ и Республикой Южная Осетия о союзнической интеграции», — заявил Джиоев. Верховный судья Южной Осетии Олеся Кочиева заявила, что у суда не было оснований думать, что вопрос о проведении референдума не согласован с российской стороной. По ее словам, в подписных листах стояли подписи лиц, которые в разные годы возглавляли республику. Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов распорядился провести 17 июля в регионе референдум по присоединению к России. Он заявлял, что все документы для его проведения уже собраны и поданы в Центризбирком. Следующий президент республики Алан Гаглоев назвал Россию стратегическим партнером Южной Осетии.