США испугались решения Путина использовать газ в качестве оружия

25 июня 2022 в 23:35 Размер текста - 17 +

США назвали мощное оружие России против Европы Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Газовый кризис в Европе Власти США считают сокращение поставок российского газа в Европу сигналом готовности президента РФ Владимира Путина использовать энергоносители в качестве оружия. Такое предположение высказал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби. «Мы считаем, что речь идет о готовности г-на Путина [президента России Владимира Путина] теперь использовать энергоресурсы в качестве оружия», — сказал Джон Кирби на брифинге для журналистов на борту самолета президента США Джо Байдена, передает «Прайм». По его словам, американские политики не верят в то, что сокращение поставок газа вызвано техническими сбоями. Ранее «Газпром» заявил о сокращении поставок газа по трубопроводу «Северный поток-1» из-за технических проблем с двигателями задержками в работе немецкой компании Siemens. «Газпром» остановил работу газотурбинного двигателя Siemens на «Северном потоке» из-за чего уменьшилась прокачка газа в Европу. В пресс-службе «Газпрома» уточнили, что объемы поставок газа по «Северному потоку» ограничены из-за несвоевременного возврата компанией Siemens оборудования из ремонта. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Власти США считают сокращение поставок российского газа в Европу сигналом готовности президента РФ Владимира Путина использовать энергоносители в качестве оружия. Такое предположение высказал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби. «Мы считаем, что речь идет о готовности г-на Путина [президента России Владимира Путина] теперь использовать энергоресурсы в качестве оружия», — сказал Джон Кирби на брифинге для журналистов на борту самолета президента США Джо Байдена, передает «Прайм». По его словам, американские политики не верят в то, что сокращение поставок газа вызвано техническими сбоями. Ранее «Газпром» заявил о сокращении поставок газа по трубопроводу «Северный поток-1» из-за технических проблем с двигателями задержками в работе немецкой компании Siemens. «Газпром» остановил работу газотурбинного двигателя Siemens на «Северном потоке» из-за чего уменьшилась прокачка газа в Европу. В пресс-службе «Газпрома» уточнили, что объемы поставок газа по «Северному потоку» ограничены из-за несвоевременного возврата компанией Siemens оборудования из ремонта.