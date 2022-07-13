Tele2 создал простой способ помочь жителям Донбасса

13 июля 2022 в 14:00 Размер текста - 17 +

Пользователи Tele2 смогут поддержать мирных жителей Донбасса с помощью смс Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Абоненты оператора сотовой связи Tele2 смогут поддержать мирное население Донбасса с помощью смс в рамках проекта «Все для Победы!». Сообщение об этом опубликовано на официальном сайте проекта. «Теперь абонентам оператора Tele2 достаточно просто отправить на номер 3030 сообщение, в котором указана будет сумма желаемого перевода. В течение суток эти средства поступят со счета абонента на счет фонда „Все для Победы“», — сообщается на сайте проекта «Народный фронт. Все для Победы!». В ближайшее время аналогичная опция будет доступна и абонентам «Ростелекома», отмечается в публикации. «Надеемся, что вскоре эта опция будет доступна и для абонентов всех остальных мобильных операторов», — добавили авторы. Россия проводит специальную операцию по денацификации и демилитаризации Украины с 24 февраля. В качестве ее основных целей президент РФ Владимир Путин заявлял освобождение территорий Донецкой и Луганской народных республик, а также помощь жителям Донбасса.

Абоненты оператора сотовой связи Tele2 смогут поддержать мирное население Донбасса с помощью смс в рамках проекта «Все для Победы!». Сообщение об этом опубликовано на официальном сайте проекта. «Теперь абонентам оператора Tele2 достаточно просто отправить на номер 3030 сообщение, в котором указана будет сумма желаемого перевода. В течение суток эти средства поступят со счета абонента на счет фонда „Все для Победы“», — сообщается на сайте проекта «Народный фронт. Все для Победы!». В ближайшее время аналогичная опция будет доступна и абонентам «Ростелекома», отмечается в публикации. «Надеемся, что вскоре эта опция будет доступна и для абонентов всех остальных мобильных операторов», — добавили авторы. Россия проводит специальную операцию по денацификации и демилитаризации Украины с 24 февраля. В качестве ее основных целей президент РФ Владимир Путин заявлял освобождение территорий Донецкой и Луганской народных республик, а также помощь жителям Донбасса.