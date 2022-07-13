Tele2 создал простой способ помочь жителям Донбасса

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Пресс-конференция по туризму в Доме журналиста. Екатеринбург , телефон, смартфон
Пользователи Tele2 смогут поддержать мирных жителей Донбасса с помощью смс Фото:

Абоненты оператора сотовой связи Tele2 смогут поддержать мирное население Донбасса с помощью смс в рамках проекта «Все для Победы!». Сообщение об этом опубликовано на официальном сайте проекта.

«Теперь абонентам оператора Tele2 достаточно просто отправить на номер 3030 сообщение, в котором указана будет сумма желаемого перевода. В течение суток эти средства поступят со счета абонента на счет фонда „Все для Победы“», — сообщается на сайте проекта «Народный фронт. Все для Победы!».

В ближайшее время аналогичная опция будет доступна и абонентам «Ростелекома», отмечается в публикации. «Надеемся, что вскоре эта опция будет доступна и для абонентов всех остальных мобильных операторов», — добавили авторы.

Россия проводит специальную операцию по денацификации и демилитаризации Украины с 24 февраля. В качестве ее основных целей президент РФ Владимир Путин заявлял освобождение территорий Донецкой и Луганской народных республик, а также помощь жителям Донбасса.

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Абоненты оператора сотовой связи Tele2 смогут поддержать мирное население Донбасса с помощью смс в рамках проекта «Все для Победы!». Сообщение об этом опубликовано на официальном сайте проекта. «Теперь абонентам оператора Tele2 достаточно просто отправить на номер 3030 сообщение, в котором указана будет сумма желаемого перевода. В течение суток эти средства поступят со счета абонента на счет фонда „Все для Победы“», — сообщается на сайте проекта «Народный фронт. Все для Победы!». В ближайшее время аналогичная опция будет доступна и абонентам «Ростелекома», отмечается в публикации. «Надеемся, что вскоре эта опция будет доступна и для абонентов всех остальных мобильных операторов», — добавили авторы. Россия проводит специальную операцию по денацификации и демилитаризации Украины с 24 февраля. В качестве ее основных целей президент РФ Владимир Путин заявлял освобождение территорий Донецкой и Луганской народных республик, а также помощь жителям Донбасса.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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