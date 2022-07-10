Накажут ли за использование пиратских программ. URA.RU отвечает на вопросы читателей

10 июля 2022 в 16:08 Размер текста - 17 +

Преподаватель УрГЮУ объяснил, почему стоит использовать лицензионное ПО Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россияне, использующие нелицензионное программное обеспечение (ПО), могут быть привлечены к административной или уголовной ответственности, несмотря на то, что иностранные правообладатели ушли из правового поля России. Об этом рассказал преподаватель УрГЮУ Артем Гулемин в рубрике «Вправе знать», которая реализуется URA.RU и УрГЮУ при поддержке социальной сети « ВКонтакте» . «Дело по части 146 статьи Уголовного кодекса РФ „Незаконное использование объектов авторского права“ считается делом публичного обвинения, которое может быть возбуждено без согласия потерпевшего… и не подлежит прекращению в случае примирения потерпевшего с обвиняемым», — объяснил Гулемин. Преподаватель также отметил, что привлечение к ответственности по другой статье, связанной с нарушением исключительного права на произведение, остается лишь делом времени. «Гражданская правовая ответственность в соответствии со статьей 1301 Гражданского кодекса [ответственность за нарушение исключительного права на произведение — прим. URA.RU] может вам и не грозить ввиду того, что автор или правообладатель не присутствует больше в правовом поле Российской Федерации. Можем ли мы сказать, что это навсегда? Безусловно нет, а значит, привлечение пирата к гражданской ответственности — лишь вопрос времени», — сказал он. По словам собеседника URA.RU, основанием для выбора между административным и уголовным наказанием является ущерб, причиненный незаконным использованием объекта авторского права. «Крупным размером для уголовного расследования считается стоимость экземпляров произведения более ста тысяч рублей. С учетом того, что одна копия профессионального программного продукта может стоить дороже или же программа будет установлена на нескольких компьютерах в организации, 100 тысяч рублей — не кажутся такой уж большой суммой», — отметил Гулемин. В качестве возможных путей выхода в ситуации отсутствия зарубежных компаний на российском IT-рынке преподаватель предложил два варианта. «Это использование бесплатного программного обеспечения или использование отечественных аналогов иностранного ПО», — резюмировал он. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Россияне, использующие нелицензионное программное обеспечение (ПО), могут быть привлечены к административной или уголовной ответственности, несмотря на то, что иностранные правообладатели ушли из правового поля России. Об этом рассказал преподаватель УрГЮУ Артем Гулемин в рубрике «Вправе знать», которая реализуется URA.RU и УрГЮУ при поддержке социальной сети «ВКонтакте». «Дело по части 146 статьи Уголовного кодекса РФ „Незаконное использование объектов авторского права“ считается делом публичного обвинения, которое может быть возбуждено без согласия потерпевшего… и не подлежит прекращению в случае примирения потерпевшего с обвиняемым», — объяснил Гулемин. Преподаватель также отметил, что привлечение к ответственности по другой статье, связанной с нарушением исключительного права на произведение, остается лишь делом времени. «Гражданская правовая ответственность в соответствии со статьей 1301 Гражданского кодекса [ответственность за нарушение исключительного права на произведение — прим. URA.RU] может вам и не грозить ввиду того, что автор или правообладатель не присутствует больше в правовом поле Российской Федерации. Можем ли мы сказать, что это навсегда? Безусловно нет, а значит, привлечение пирата к гражданской ответственности — лишь вопрос времени», — сказал он. По словам собеседника URA.RU, основанием для выбора между административным и уголовным наказанием является ущерб, причиненный незаконным использованием объекта авторского права. «Крупным размером для уголовного расследования считается стоимость экземпляров произведения более ста тысяч рублей. С учетом того, что одна копия профессионального программного продукта может стоить дороже или же программа будет установлена на нескольких компьютерах в организации, 100 тысяч рублей — не кажутся такой уж большой суммой», — отметил Гулемин. В качестве возможных путей выхода в ситуации отсутствия зарубежных компаний на российском IT-рынке преподаватель предложил два варианта. «Это использование бесплатного программного обеспечения или использование отечественных аналогов иностранного ПО», — резюмировал он.