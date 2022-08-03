Захарова: дипломаты США «проглотили язык» из-за Пелоси и Тайваня

Мария Захарова заявила, что США боятся гнева населения Китая Фото: Размик Закарян © URA.RU

Американское посольство США в Китае никак не отреагировало на визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Показательно, что обычно активное на информационном фронте посольство США в КНР перешло в режим молчания и за два дня не сделало ни одной публикации. Американские дипломаты буквально проглотили язык и забились в угол», — написала в своем telegram-канале.

Захарова считает, что они боятся гнева китайцев и «правильно делают». Население Китая не заслужило такого отношения к себе, высказалась она.

Пелоси прибыла на Тайвань 2 августа и встретилась с главой тайваньской администрации Цай Инвэнь, который сразу вручил ей награду. В Китае осудили визит Пелоси, потому что не признают независимость Тайваня. Китай объявил о начале военных учений у острова. Также в МИД КНР вызвали американского посла Николаса Бернса. Пекин ввел санкции против Тайваня, пишет RT. Страна не исключила военных мер в отношении острова, передает телеканал 360.