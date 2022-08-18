Грудинин оказался в центре скандала с подмосковными селами

19 августа 2022 в 01:00 Размер текста - 17 +

Администрация Ленинского городского округа обвиняет Павла Грудинина в обезвоживании Слободы и Бесед Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Населенные пункты Слобода и Беседы в Московской области несколько дней лишены воды по решению управляющей компании — «Совхоза имени Ленина». Около двух тысяч жителей этих сел вынуждены успевать по ночам набирать воду во все емкости, что только имеют. Жители Слободы и Бесед несколько дней лишены водоснабжения по решению «Совхоза имени Ленина», который является управляющей компанией, сообщают «Известия». По словам одной из жительниц села, в администрации заявили, что ничего не могут сделать с этой проблемой, потому советуют перенаправлять свои вопросы водоканалу. Однако там сельчанам объясняют, что водокачка принадлежит именно Совхозу. «Совхоз ничего не отключил. Он дает сейчас в деревню Слобода объем воды в три раза больше, чем положено по нормативам, по лимитам. Сегодня мы открыли воду, но 1 сентября, если администрация ни хрена делать не будет, мы не будем ее закрывать, мы просто опять ограничим лимитом», — заявил директор «Совхоза имени Ленина» Павел Грудинин. Главный эксперт администрации Ленинского городского округа Роман Щеглов видит в этой ситуации вину Грудинина. По его словам, директора Совхоза «сам решил, сам отключил воду, при этом получая своевременную оплату». Ранее сообщалось, что «Совхоз имени Ленина» заподозрил Грудинина в махинациях с недвижимостью. Экс-работники и акционеры «Совхоза имени Ленина» также обвиняли директора Павла Грудинина в мошенничестве с недвижимостью предприятия. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Населенные пункты Слобода и Беседы в Московской области несколько дней лишены воды по решению управляющей компании — «Совхоза имени Ленина». Около двух тысяч жителей этих сел вынуждены успевать по ночам набирать воду во все емкости, что только имеют. Жители Слободы и Бесед несколько дней лишены водоснабжения по решению «Совхоза имени Ленина», который является управляющей компанией, сообщают «Известия». По словам одной из жительниц села, в администрации заявили, что ничего не могут сделать с этой проблемой, потому советуют перенаправлять свои вопросы водоканалу. Однако там сельчанам объясняют, что водокачка принадлежит именно Совхозу. «Совхоз ничего не отключил. Он дает сейчас в деревню Слобода объем воды в три раза больше, чем положено по нормативам, по лимитам. Сегодня мы открыли воду, но 1 сентября, если администрация ни хрена делать не будет, мы не будем ее закрывать, мы просто опять ограничим лимитом», — заявил директор «Совхоза имени Ленина» Павел Грудинин. Главный эксперт администрации Ленинского городского округа Роман Щеглов видит в этой ситуации вину Грудинина. По его словам, директора Совхоза «сам решил, сам отключил воду, при этом получая своевременную оплату». Ранее сообщалось, что «Совхоз имени Ленина» заподозрил Грудинина в махинациях с недвижимостью. Экс-работники и акционеры «Совхоза имени Ленина» также обвиняли директора Павла Грудинина в мошенничестве с недвижимостью предприятия.